Vecinos del nuevo Barrio del Mena están sin servicio eléctrico y la situación se complica (VER VIDEO)

Los adjudicados del Barrio 100 Viviendas del ex Circuito Mena están molestos por distintos problemas a los que se ven sometidos.

Estos señalaron que se está padeciendo la falta de servicio eléctrico, dado que la empresa ENERSA no les realiza las bajadas, debido a que las instalaciones no estarían en regla y hasta que no se solucione este problema, el servicio no será colocado.

“Estamos viviendo como a orillas del Curro de campamento. Sin luz, sin agua fría y además a oscuras, porque algunos de los adjudicados se engancharon de los tableros que dejó la empresa constructora y esto dejó su luz al alumbrado público”, señaló uno de los vecinos.

Por otro lado, están molestos porque no se habrían entregado las casas a todos los que estaban previamente inscriptos y que hubo gente que habría recibido las llaves sin ser dl barrio o no teniendo la antigüedad necesaria.

A todo esto, se empezó a correr el rumor de que algunos adjudicados estarían intentando vender o ya habrían “vendido” la vivienda, por lo que esperan que las autoridades controlen y den una solución.

Por todo esto, es que este miércoles en la mañana se concentrarían en el barrio para hecer conocer sus reclamos y necesidades