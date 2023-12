Tiene Síndrome de Down y representará a nuestro país Juegos Olímpicos de Trisome Games 2024

Luciana Bernard, oriunda de Gilbert y radicada en Urdinarrain, una destacada atleta con Síndrome de Down, ha sido convocada por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) para representar a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Síndrome de Down, Trisome Games 2024, que se llevarán a cabo en Antalya, Turquía, del 16 al 26 de marzo.

En su trayectoria en deportes adaptados, Luciana ha demostrado un rendimiento excepcional, y ahora tiene la oportunidad de brillar a nivel mundial. Sin embargo, para hacer realidad este sueño, necesita el apoyo financiero de todos nosotros, ya que los gastos asociados corren por cuenta de cada atleta.

Los costos a cubrir incluyen pasajes, estadía, alimentación, movilidad e inscripción. Cada contribución, por pequeña que sea, suma y hace posible que Luciana represente con orgullo a nuestro país en estos juegos internacionales.

Cualquier gesto de solidaridad será enormemente apreciado, ayudando a Luciana a alcanzar su sueño olímpico.

Si deseas brindar tu apoyo a Luciana y ser parte de este emocionante viaje, puedes colaborar depositando en la cuenta que se detalle en la imagen que acompaña la presente.

¡Acompáñanos en esta noble causa y hagamos posible que Luciana brille en Turquía 2024!