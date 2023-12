Rocamora enfrenta a Atlético Pilar en la noche del sábado  

Rocamora volverá a jugar este sábado por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y será ante Atlético Pilar. El encuentro tendrá lugar desde las 21 en el estadio Paccagnella y contará con el arbitraje de Gustavo D’Anna y Guillermo Grondona. El Rojo viene de perder el jueves ante Racing de Avellaneda, como local, mientras que su rival logró un gran triunfo ante Provincial en Rosario.

48 después de haber perdido en casa un partido que pudo haber resuelto a su favor y no pudo, Tomás de Rocamora irá por una rápida revancha frente a un Atlético Pilar que arriba dulce tras haber ganado, también el jueves, 71-58 en Rosario frente a Provincial. Será la anteúltima presentación del año ya que el lunes se bajará la cortina del 2023 cuando sea el turno de recibir a Lanús.

El juego ante La Academia marcó el debut en la temporada de Brian Díaz quien, por una lesión, no pudo estar en los 11 partidos previos. “Me sentí muy bien, sacando el resultado. No sentí dolor ni nada por el tema de la lesión. El partido se nos escapó, era esencial para el grupo para volver a la senda victoriosa pero no se pudo dar. Amargado por ese lado pero en cuanto a la lesión me sentí bien y lo estaré en los dos partidos que nos quedan para terminar el año”, manifestó el Oso.

El base colonense jugó poco más de 22 minutos y sumó 9 puntos, tomó 5 rebotes y brindó 2 asistencias. “Me quedaron sensaciones buenas en lo personal pero después un sabor amargo por haber perdido y porque a nadie le gusta perder. Fue un partido duro, que se laburó de la mejor manera pero hay que seguir trabajando y puliendo los errores que se cometieron. También tuvimos dos lesiones como las de Justo (Catalín) y Matías (Caire) que hicieron que no pudieran estar al cien por cien”, añadió.

El plantel que dirige Agustín Pujol se reencontró en la noche del viernes en el estadio para una práctica liviana y de recuperación muscular mientras que en la mañana del sábado se completará con un nuevo entrenamiento y video del rival. Respecto de los convocados es probable que se produzca algún enroque dentro de los Juveniles.

Datos del partido

Rocamora vs Atlético Pilar

Árbitros: Gustavo D’Anna y Guillermo Grondona

Comisionado Técnico: Jorge Alberto Mila

Valores entradas

Populares socios: $1500

Populares no socios: $2000

Plateas socios: $2000

Plateas no socios: $2500

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Foto: Carlos Gustavo Lozano