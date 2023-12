Prisión preventiva para violento sujeto acusado de abuso sexual, lesiones y amenazas

En audiencia desarrollada el pasado miércoles por la mañana en el Salón de Audiencias de la OGA, con la presencia del juez de Garantías, doctor Gustavo Ariel Díaz, se resolvió dictar la prisión preventiva para un violento sujeto acusado de hechos de amenazas, lesiones y abusos sexual contra su ex pareja, con el agravante que se mantuvo prófugo considerable tiempo y fue detenido días pasados en Concordia.

Se trata de GAA de 43 años de edad, quien llega representado legalmente por el doctor Ernesto Figún, en causa que lleva adelante la Fiscal Auxiliar N° 1, doctora María Becker, quien solicitó la audiencia para pedir la prisión preventiva.

Concedida la palabra al Ministerio Público Fiscal, dio detalle de los hechos imputados, señalando que en la madrugada del 19 de enero de 2023, sorprendió a su ex pareja en el Barrio Vicente Obrego pegándole una cachetada, tras lo cual le hizo cerrar el portón del complejo recriminándole su salida, para luego patearla y así ingresar al departamento donde intentó ahorcarla con el cable del secador de pelo, llevándola luego a la cocina a la fuerza, mientras ella le rogaba que no la mate porque tenía un hijo, tras lo cual GAA tomó el teléfono de la víctima y le pegó una trompada en la cara.

Por otra parte, el día 15 de abril, se produjo una discusión con su pareja y un forcejeo, en el cual la mujer resultó con fractura costal 6ta por desplazamiento.

Ya el día 21 julio de 2023, GAA «amenazó a su ex diciéndole que «en un rato voy a tu casa y atendeme, yo voy a hablar con vos, no puede ser esto, y, más te conviene que me atiendas porque entro igualmente».

El cuarto hecho fue el 22 de julio de 2023, cuando el acusado profirió frases de contenido amenazantes, como «te juro que vos a mí no me vas a boludear, te voy a arruinar mal» «acordate hasta sin laburo te quedas no voy a parar hasta arruinarte», entre otras graves amenazas e insultos.

También ese mismo día volvió a amenazar a su ex, enviando fotos y mensajes a un correo electrónico, insultando y amenazando a la víctima.

El sexto hecho ocurrió al día siguiente en horas de la madrugada, cuando volvió a enviarle un correo electrónico dirigido al trabajo de la ex, que contenía imagenes comprometedoras, tratando de obligarla a retomar su relación de pareja.

Ese mismo día GAA, reiteró las amenazas diciéndole a la mujer que «te puedo asegurar que te arruino mucho más creeme, la vas a pasar mal, acordate»; «más te vale que vayas, no te olvide de que tenés mucho que perder, vos te metiste conmigo otra vez, mas te vale que vayas» todos por la red social Instagram», situación que se repitió más tarde.

El hecho más grave se registró el 22 de julio, cuando este irracional individuo atacó sexualmente a su ex, en circunstancias que la víctima concurrió a un local comercial, ubicado en calle Juan Perón y Dra. Ratto, donde este le propinó un golpe de puño en el abdomen, y la llevó hacia la parte de atrás del local donde la sometió sexualmente.

En relación concreta al pedido de prisión preventiva, alegó la existencia de riesgos procesales peligro de fuga, lo que quedó demostrado por la conducta del acusado que sabiendo que tenía una causa en trámite, y la solicitud de la detención el 23 agosto, /2023, se fue de la ciudad, por lo que lo estuvieron buscando durante este tiempo hasta que pudieron dar con su paradero. GAA tiene antecedentes penales, ya que fue condenado a 4 años de prisión, luego en Gualeguay se lo condenó también por violencia de género a la pena de 3 años y 8 meses de cumplimiento efectivo, y se teme por el entorpecimiento de la investigación.

A su turno, el defensor se opuso a la pretensión de la Fiscalía, dando sus fundamentos señalando que la teoría del caso es opuesta que la de la Fiscalía, agregando que desde el primer hecho hasta el octavo, fueron hechos de lesiones y amenazas, ninguno fue de relación directa, que todo fue por una red social, que no hay un temor reverencial de la víctima.

Que estos hechos tienen una connotación porque la presunta víctima está queriendo tapar hechos que ella no quiere que salgan a la luz dentro de su espacio de trabajo. Con actos sexuales y consumo de estupefacientes, para lo cual ha hecho todo este enjambre de denuncias con tal que no se conozca la realidad de los hechos, no se conozca la vida que llevaba, que nunca tuvieron convivencia, agregando que hay falsas denuncias.

Oidas las partes, el juez dispuso hacer lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva de GAA por el plazo de 90 días, en orden a los delitos de LESIONES LEVES DOLOSAS CALIFICADAS EN FUNCION DE LA RELACION DE PAREJA Y MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO (art. 89 en función de los arts. 92 y 80 inc 11º del Código Penal y arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres)-DOS HECHOS-, AMENAZAS SIMPLES (arts. 149 bis primer párrafo del Cód. Penal)-TRES HECHOS-, AMENAZAS COACTIVAS (arts. 149 bis segundo párrafo del Cód. Penal)-TRES HECHOS-, y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, (art. 119 segundo y tercer párrafo del Código Penal).

También ordenó su alojamiento en dependencias de la Comisaría Primera, a disposición de este Juzgado de Garantías y a disponibilidad de la Fiscalía actuante, ello hasta nueva resolución.