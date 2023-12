Parque Sur es mí segunda casa

Liliana Tamburlini, nombre y apellido de una de las grandes jugadoras de básquet del Club Parque Sur. Ex Selección Argentina. Sigue demostrando su nivel dentro del rectángulo de juego y afuera con la enseñanza para nenas en el mini básquet de la institución ubicada en el barrio Puerto Viejo de Concepción del Uruguay. Hija Prodiga de la institución, “Parque Sur es mi segunda casa”, confesó.

Desde que nació vive a escasos metros del club. Dueña de un talento innato formidable e inigualable, resaltó que “Parque Sur es mi segunda casa. Juego al básquet desde los 5 años. Cuando no estaba entrenando, me pasaba las tardes jugando en los aros del costado de la cancha con los varones hasta la hora de la cena. Ahí aprendí mucho porque el varón siempre fue superior pero me animaba y les jugaba de igual a igual”

¿Qué sentís cuando las nenas que entrenas te tienen de ejemplo?

No creo ser un ejemplo para las nenas, me gusta que vean que la profesora juega igual que ellas, es un incentivo. Me gusta que vayan a los partidos y que vean que sea cual sea el contrario hay que dejar todo en la cancha. Hoy las nenas se fijan mucho en si las contrarias son más altas, mas grandes, etc. Y ya entran con miedo a la cancha. Siempre les digo que eso no importa, siempre hay que respetar al rival pero nunca dejarse vencer por las apariencias. En mi caso, si había una jugadora buena enfrente siempre trate de superarla, a veces se puede y a veces no, pero nunca hay que dejar de intentarlo.

El básquet femenino de Parque Sur sigue desarrollándose de muy buena manera. Se ve en cada entrenamiento, con cada vez mas nenas jugando el deporte. “Creo que fue un gran año.

El mini Básquet creció muchísimo. Las intermedias lograron varios campeonatos, y a la primera no nos fue tan bien pero pusimos todo de nuestra parte. Por supuesto que hubo algunas falencias tanto en las intermedias como en primera pero nada que no tenga solución para el año que viene”, resumió la histórica jugadora sureña mientras deleita un helado.

¿Qué expectativas hay para 2024?

Espero que sigamos creciendo como hasta ahora, que se pueda seguir compitiendo a nivel nacional en más categorías. Hay muchas camadas de nenas buenas que vienen mejorando año tras año y creo que eso es lo que hace que Parque Sur hoy sea un club reconocido en el básquet femenino. Ojala se logren mas objetivos que los que se lograron este año y que el club pueda seguir en lo más alto del básquet femenino.

Sigue caminando por las veredas de “su” club Parque Sur, donde con su mano derecha deleitó a los espectadores escribiendo las páginas inolvidables del básquet femenino.

Texto: Mauro Coniberti

Foto: Pupe Quintana