Noticias de San José

饾棩饾棙饾棖饾棦饾棥饾棦饾棖饾棞饾棙饾棩饾棦饾棥 饾棓 饾棧饾棩饾棦饾棧饾棞饾棙饾棫饾棓饾棩饾棞饾棦饾棪 饾棗饾棙 饾棞饾棥饾棤饾棬饾棙饾棔饾棢饾棙饾棪 饾棨饾棬饾棙 饾棩饾棙饾棓饾棢饾棞饾棴饾棓饾棩饾棦饾棥 饾棖饾棦饾棥饾棭饾棙饾棥饾棞饾棦饾棪 饾棧饾棓饾棫饾棩饾棞饾棤饾棦饾棥饾棞饾棓饾棢饾棙饾棪 饾棖饾棦饾棥 饾棙饾棢 饾棤饾棬饾棥饾棞饾棖饾棞饾棧饾棞饾棦:聽Ayer por la noche en el Museo Hist贸rico Regional San Jos茅, se realiz贸 la entrega de reconocimientos a los propietarios de inmuebles que firmaron convenios patrimoniales con el municipio en 2023.

Este evento estuvo encabezado por la Comisi贸n para el Estudio del Patrimonio Hist贸rico, Arquitect贸nico, Cultural y Art铆stico de la ciudad de San Jos茅 (CEPHACA), la cual nace en el 2020 por disposici贸n de la Ordenanza 18/2020 con el objetivo de estudiar el valor del patrimonio arquitect贸nico e hist贸rico de la colonia y luego establecer los par谩metros de su preservaci贸n.

En virtud durante 2023 la Comisi贸n trabaj贸 en la creaci贸n de la Ord. 06/2023 a trav茅s de la cual se busca establecer acciones de investigaci贸n, registro, preservaci贸n, protecci贸n, revalorizaci贸n y promoci贸n de aquellos bienes considerados componentes del patrimonio cultural de la ciudad.

En el primer relevamiento realizado por la CEPHACA se registraron 99 inmuebles de inter茅s patrimonial, los cuales ya pertenecen a la n贸mina de patrimonio hist贸rico de la ciudad.

Durante la velada se entregaron los diplomas de reconocimiento a quienes firmaron los convenios y se comprometieron a preservar sus inmuebles.

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo brind贸 unas palabras de bienvenida y luego los integrantes de la CEPHACA hablaron sobre su actividad durante estos a帽os.

Tambi茅n estuvieron presentes secretarios, coordinadores y concejales quienes acompa帽aron la actividad.

Tambi茅n los Croquiseros Urbanos de Concepci贸n del Uruguay participaron de la velada ya que en noviembre pasado dibujaron en San Jos茅. Sus obras quedar谩n expuestas en el Museo y en la Secretaria de Turismo, durante las pr贸ximas semanas.

饾棥饾棓饾棫饾棓饾棖饾棞饾棦虂饾棥 饾棧饾棓饾棩饾棓 饾棧饾棙饾棩饾棪饾棦饾棥饾棓饾棪 饾棤饾棓饾棳饾棦饾棩饾棙饾棪 饾棗饾棙 饾煵饾煬 饾棓饾棥虄饾棦饾棪:聽Se encuenrtra abierta la inscripci贸n para el Taller Municipal de Nataci贸n que se desarrollar谩n en el natatorio del polideportivo a partir de enero pr贸ximo. Los interesados pueden inscribirse de 8 a 12 hs. en la oficina de Salud y Bienestar Social ,centenario 2180 y en el CIC de barrio el Brillante. Traer fotocopia de DNI.

饾棛饾棞饾棙饾棪饾棫饾棓饾棪 饾棪饾棙饾棜饾棬饾棩饾棓饾棪 饾棳 饾棪饾棓饾棢饾棬饾棗饾棓饾棔饾棢饾棙饾棪:聽Las celebraciones por las fiestas de fin de a帽o vienen acompa帽adas de la temporada de calor, por eso tenemos que tener especial recaudo, en los d铆as de reuni贸n, en la manipulaci贸n y traslado de comida para evitar la aparici贸n de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

Recomendaciones para garantizar fiestas sin riesgos alimentarios

鈼 Mantener la higiene en la zona de preparaci贸n de alimentos.

鈼 Separar, tapar y ordenar los alimentos en la heladera.

鈼 No descongelar a temperatura ambiente.

鈼 No volver a congelar los alimentos ya descongelados.

鈼 Evitar la contaminaci贸n cruzada, mantener separados los alimentos crudos de los cocidos.

鈼 No preparar los alimentos con demasiada anticipaci贸n.

鈼 Mantener los alimentos refrigerados hasta el momento de servir.

鈼 No cortar la cadena de fr铆o.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos

son prevenibles.

Equipo manipulaci贸n segura de alimentos

ING. Melina Hartman LIC. Florencia Romero

Tel茅fono fijo 3447470017

Celular 3447. 43-8369

E-mail bromatologiasj@hotmail.com

Direcci贸n Centenario y Sarmiento -San Jos茅