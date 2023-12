La Justicia revela que Casinos Victoria habría pagado viajes a Martín Insaurralde y publicidad para Jésica Cirio

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sobre el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde determinó que parte de la gran cantidad de vuelos que encaró fueron pagados por Casinos Victoria.

Se trata de la misma sala de juegos en Entre Ríos donde se hizo una orden de presentación para requerir documentación porque sponsoreó a Jésica Cirio, ex de Insaurralde, en algunos programas en Telefé. Ahora, se detectó que la misma sala de juegos que responde al empresario Daniel Mautone pagó algunos de los viajes de Insaurralde.

Sumado a ello, por pedido de la Justicia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que ninguno de los viajes que tuvo respondió a carácter oficial, por lo que son todos particulares.

Los investigadores comenzaron a sospechar que se trata de un soborno encubierto, al menos es la hipótesis, pues las salas de juego están controladas en provincia de Buenos Aires, donde Mautone posee varias, por un funcionario que políticamente responde a Insaurralde: Omar Gaturralde.

Asimismo, el Gobierno bonaerense informó que el último salario percibido por Insaurralde, en septiembre del 2023, fue de 1,5 millones de pesos.

En las últimas horas, el juez federal Ernesto Kreplak intimó a Insaurralde a fijar un domicilio y éste señaló el de San Martín 440 en Banfield.

No obstante, se sabe que Insaurralde no vive más allí. Incluso cuando fue allanado había rastros de que no estaba cotidianamente habitando el lugar.

ESí una mansión en el country Fincas de San Vicente en dicha localidad del Conurbano, sobre la cual la Justicia empezó a poner el foco. FUENTE https://www.eldia.com/