Escritora uruguayense recibió «Premio Mundial Aguila de Oro a la Excelencia, por la Paz»

La escritora uruguayense Laura Bolli Iribarren, recibió «Premio Mundial Aguila de Oro a la Excelencia, por la Paz», entregado por La Unión Hispanomundial de Escritores.

Laura Bolli Iribarren, es profesora, poeta, escritora e investigadora independiente en Afroamericanistica. Una notable conferencista, Misionera de Paz y Embajadora Universal de la Paz.Suiza-Francia.

En Comunicación con 03442, dijo “Estoy muy feliz tras recibir este Premio con el cual me consideraron una de los mejores de 2023. Quiero hacer público mi agradecimiento, cuando estamos terminando un año, en lo personal con mucho trabajo, trabajos donde dejo conocimientos, voluntariado, trabajos que los hago con amor, pasión , lo mejor de mi sin esperar nada a cambio y hay grandes Académicos, Organizaciones a nivel mundial y más que siguen mi carrera sin saberlo, por eso hoy, cuando me dispongo a trabajar, me encuentro con este regalo, con éste Premio Internacional otorgado por grandes organizaciones, personalidades, en todos los sentidos.

Mi sorpresa fue sonreír, agradecer y sentirme feliz, feliz por haber hecho las cosas creo muy bien, feliz por no saber que seguían mis actividades y ellos me dan su confianza recibiendo el «Premio Mundial Aguila de Oro a la Excelencia, por la Paz» que para mí significa más compromiso con mis Conferencias, publicaciones, voluntariado y sobre todo el trabajo para la Paz Mundial, es un año duro, hay dos guerras en el mundo en este momento,y más acontecimientos que nos necesitan, hay mucho para seguir trabajando y ese es el camino, hacer, mejorar y que la esperanza esté presente.

Me debo a la humanidad, a ellos y para ellos trabajo.

Por esto y mucho más mi agradecimiento profundo a La Unión Hispanomundial de Escritores, al Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén , a la Dra. Jeanette Eureka Tiburcio, la Dra.Graciela Noemi Villaverde, entre otros, por considerarme entre los mejores del año 2023.

Agrego algunas de mis actividades del año.

Marzo -Abril ,visité invitada la Universidad de Valencia, España, a dar Conferencias sobre los afroargentinos, luego participe en Seminarios, en la cátedra Unesco, llevando trabajos de Investigación de campo, que en parte los realicé visitando el Continente Africano,donde me encontré con la esencia, con lo más maravilloso que tiene ese continente, su gente, su tierra, y mucho más.

En mayo recibí el Premio Cesar Vallejos a la Excelencia 2023, en la Modalidad «Defensa de la Paz con Justicia Social,» entregado y Reunidos en Protocolo de Asamblea de la Unión Hispanomundial de Escritores y otras autoridades de gran prestigio en el Arte y Cultura, Lima, Perú.2023

En Abril,Mayo Feria del Libro de Buenos Aires, presentó la Antología «Poemas y Prosas en Sincronía de Amor y Paz.»

En Junio Recibí el Premio Internacional Word Federation for Ladies Grand Masters fui nominada en la categoria Escritora, su presidente la Sra.Elena Paniagua y entregado en el Palacio de la Legislatura Porteña, Buenos Aires

En septiembre de este año participe en la V Cumbre Internacional de la Paz, con sede en Miami, Estados Unidos, llevando al mundo mi mensaje sobre el Cambio climático.

Luego,se publica para el mundo desde Francia, mi poema EL MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO, traducido en varios idiomas, premiado, escrito en mi estadia en Alemania. Fue publicado por CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE LA PAIX FRANCE/SUISSE- Circulo Universal de Embajadores por la Paz Suiza-Francia.

Entre otros trabajos, también el voluntariado, sobre todo acompañando a todos los seres que sufren por las guerras en el mundo y otras circunstancias”.

Finalizando hizo llegar sus deseos “Que en ésta Navidad reine el amor qué será lo que salvará al mundo junto a la paz, el perdón, y que el Año Nuevo sea la esperanza de un mundo mejor para todos”.