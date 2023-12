El deporte y sus recuerdos

Año a año conmemoramos diferentes hechos que jalonan la historia deportiva de

nuestro país, y en este 2023 se han cumplido distintos aniversarios de los mismos, algunos de ellos que por su transcendencia merecen ser recordados.

100 años de “la pelea del siglo”

El 14 de septiembre de 1923 en Nueva York Luis Ángel Firpo “El Toro de las Pampas”

enfrento a Jack Dempsey por el título mundial de todos los pesos.

El boxeo no estaba reglamentado en el país por entonces. Más allá de eso, Luis Ángel

Firpo era muy reconocido. El juninense, quien se había formado en el Almagro Boxing Club en su adolescencia, ya había tenido su debut en Uruguay y también peleaba en Chile. Firpo

comienza su carrera profesional el 10 de diciembre de 1917 en Buenos Aires, disputando un combate contra Frank Hagney. Originalmente el fallo del jurado fue sin decisión, pero

posteriormente fue cambiado dándole la pelea por ganada a Firpo. Desde 1918 hasta 1920

realiza 10 peleas en Uruguay y Chile, de las cuales gana 7 por nocaut y una por puntos, y

pierde una por nocaut y otra por puntos. Desde mediados de 1920 hasta fines de 1921

combate en 7 oportunidades, 6 de ellas en Argentina (incluyendo una exhibición) y una en

Chile. Nuevamente obtiene buenos resultados: 5 triunfos (4 de ellos por nocaut) y una pelea sin definición. En 1922 realiza su primera campaña en Estados Unidos, con 2 peleas en Newark y una en Nueva York. Sus rivales fueron Tom Maxted, Joe McCann y Jack Herman respectivamente. Completa el año con 3 combates en Buenos Aires, 2 exhibiciones y una pelea que gana por nocaut.

En 1923 realiza su segunda campaña en Estados Unidos, incluyendo también peleas en Cuba y México. Combate con boxeadores como Bill Brennan, Jim Hibbard, Jack McAuliffe, Jack Herman, Jim Hibbard, Jess Willard, Natalio Pera, Pat McCarthy, Joe Burke, Homer Smith, Charley Weinert y Joe Downey. Fueron 9 peleas (de las cuales gana 7 por nocaut, una por nocaut técnico y una por puntos) más 4 exhibiciones. Después de vencer a Charley Weinert en Philadelphia, le llegó la gran oportunidad por el título mundial contra Jack

Dempsey, «el Matador de Manassa», el invicto campeón de los pesos completos.

La pelea, unas de las primeras en ser vendidas como «La Pelea del Siglo», se disputó el 14 de septiembre de 1923, y reunió a 80.000 personas en el Polo Grounds de Nueva York, fue tan salvaje que hubo once caídas en total y no duró ni dos rounds completos. En el primer minuto, Dempsey tiró a la lona siete veces a Firpo. Sin embargo, este reaccionó y sacó del ring a Dempsey con un fuerte derechazo. Una situación que enmudeció a todos los fanáticos del estadio, que no podían creer que habían derribado al campeón. El estadounidense cayó sobre la máquina de escribir del periodista Jack Lawrence. Pasaron cien años de aquel enfrentamiento y aún es materia de debate cuánto tiempo estuvo Dempsey afuera del cuadrilátero, hasta que -con ayuda- logró regresar, se estima que fueron entre 14 y 18 segundos. «La regla de diez segundos para ponerse de pie estaba suplementada también por una regla que otorgaba veinte segundos para regresar al ring, en caso de una caída hacia el exterior. Dempsey no estuvo más de quince segundos fuera del ring, pero esa misma regla indicaba que el regreso debía realizarse sin asistencia externa alguna, la cual no fue así en este caso», Finalmente, el estadounidense logró recuperarse y terminó la pelea con un KO en el segundo round. En Buenos Aires, fanáticos en Avenida de Mayo que esperaban por el resultado (con señales de luces de colores verde y rojo en la cúpula del Palacio Barolo) pasaron de la euforia a la desazón a raíz de una confusión en el anuncio. Indignados por el resultado, incluso varios marcharon a

la embajada estadounidense para exigir romper relaciones. Luis Ángel Firpo perdió el

combate, pero fue recibido como héroe en su regreso a Argentina. Además, automáticamente se levantó la prohibición que regía en la Ciudad desde 1892 y le dieron la licencia oficial número 1. Por este combate, cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador.

120 del nacimiento de Irineo Leguisamo

Nació el 20 de Octubre de 1903 en el pueblo de Arerunguá, en el departamento de

Salto, en el noroeste de Uruguay, cuyo nombre en idioma guaraní significa lugar de los que

perduran. Fue conocido como el refugio de Artigas durante la guerra de independencia, y

constituyó el último reducto de los indígenas charrúas. Durante su infancia, Leguisamo se

dedicó a trabajar en labores agrícolas para ayudar a su madre y sus hermanas desde los 9 años, tras el fallecimiento de su padre, y aprendió a montar siendo aún niño. A la edad de 13 años, y con 35 kilogramos de peso, corrió su primera carrera como aprendiz en el Hipódromo de Salto, montando a la yegua Mentirosa, resultando vencedor. Posteriormente consiguió nuevas victorias, lo cual le permitió correr en Uruguayana, Brasil, donde volvió a demostrar sus virtudes logrando nuevos triunfos. Tras su regreso, en 1919, su antiguo patrón lo llevó a correr al Hipódromo de Maroñas en las cercanías de Montevideo, perdiendo en sus primeras carreras.

Al no conseguir montas —a su preparador le habían quitado la licencia—, partió a buscar suerte al Hipódromo de Florida (actualmente llamado Irineo Leguisamo), donde consiguió numerosos triunfos desde su primera carrera, lo cual le valió volver a correr en Montevideo. Luego de consagrarse como uno de los mejores jinetes aprendices de Maroñas, Francisco Maschio lo llevó a correr en Argentina en 1922, debutando en el Hipódromo de Palermo el 15 de agosto de ese año, perdiendo con la yegua Mina de Plata. Días más tarde lograría su primer gran triunfo clásico en tierras argentinas, el 24 de setiembre montando a Caid del Stud Atahualpa, que perteneció a la legendaria Juana Mautone (La Dama del Turf),

ganando el Gran Premio de Honor en el Hipódromo de Palermo. Al año siguiente, Leguisamo lograría conquistar la primera de 14 estadísticas consecutivas, las cuales sumadas a las otras 7 que obtendría más tarde, constituyen hasta el día de hoy el récord de estadísticas logradas por un jinete en Argentina, con 21. En 1935, Leguisamo ganó la primera carrera disputada en la historia del Hipódromo de San Isidro, durante la jornada de inauguración.

Su mejor temporada como jockey fue en 1944 en la cual ganó 144 carreras. A lo largo de

su trayectoria ganó 10 veces el GP Carlos Pellegrini, 7 veces el GP Jockey Club, 11 veces la Copa de Oro y 18 veces la Polla de Potrillos o Potrancas, logró en total alrededor de 500 clásicos.

Corrió 12.734 carreras con 3.204 triunfos en hipódromos Argentinos. Además ganó otras

300 carreras en Maroñas y en hipódromos de otros países como Chile, Perú, Venezuela,

Panamá, Ecuador, Colombia, México y Brasil.

Amigo de Carlos Gardel fue monta de Lunático conocido “pingo” del “Zorzal Criollo”. Sus últimas carreras en Argentina las corrió el 15 y 16 de diciembre de 1973, cuando se alzó con dos victorias: primero en Palermo con Bablino, por medio pescuezo, y luego en San Isidro con Mac Honor, por 7 cuerpos.

70 años del 3 a 1 sobre Inglaterra y el golazo de Ernesto Grillo

La actuación del cuadro argentino fue muy superior a la de su adversario. Presentó

nuestra selección una defensa sencillamente magnífica, en la que no se advirtió un solo punto flojo, en la que hubo serenidad, energía y habilidad, haciendo un juego de colaboración que elevó el rendimiento individual de sus integrantes. Y un ataque, bien conocido por todos, la delantera íntegra de Independiente, que en el primer período desplegó sus mejores virtudes; capacidad e ingenio creador, admirable manejo de la pelota, dominio en el pase ,y suma destreza para eludir al rival. Contó ese ataque con el alivio y la ayuda que supone un apoyo constante y eficiente, no solo de la defensa, muy sólida durante todo el encuentro, lo que significó una garantía absoluta; los dos medios de avance, se dedicaron casi exclusivamente a su misión, presionar y contener, y Lacasia complementó la acción de ellos, pues jugando retrasado fue más un medio campista que un delantero. La justeza de sus pases, sus maniobras sutiles y el cabal entendimiento con sus compañeros de adelante superaron su defecto principal, que consiste en su lentitud y en su tendencia a demorarse con la pelota en los pies. El equipo jugó muy bien en el primer tiempo, que debió haber terminado con amplia ventaja para los locales.

El gol de Grillo, dechado de habilidad y visión, fue lo mejor de ese período y del partido. La segunda etapa fue notoriamente inferior a la primera parte en todo sentido. En su transcurso se materializó el triunfo argentino, gracias a los goles de Micheli y de Grillo, pero el espectáculo decayó porque el ritmo del juego se hizo más lento y la delantera local no estuvo a la misma altura. Cabe aclarar aquí que en ello no influyó el desempeño de

“Tucho” Méndez, al contrario, la actuación del popular jugador de Racing conformó

plenamente, pero en el resto se advirtió una marcada tranquilidad. La que se mantuvo al

mismo nivel, alerta siempre, resuelta y vivaz, fue la defensa argentina. Fue el primer triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el historial de enfrentamientos.

Y esa tarde salieron a la cancha vistiendo la albiceleste:

Julio Musimessi; Juan Francisco Lombardo, Ernesto Gutiérrez, José García Pérez, Pedro Dellacha Eliseo Mouriño, Carlos Cecconato, Ernesto Grillo, Rodolfo Micheli, Osvaldo Cruz y Carlos Lacasia

En el segundo tiempo ingresó Norberto Doroteo “Tucho” Mendez. El técnico Don Guillermo

Stábile, sub campeón del mundo y goleador en el 30.

70 años del histórico Independiente 6 Real Madrid 0

Un 8 de diciembre del año 1953, se producía uno de los partidos históricos más

impactantes: Independiente vencía 6 a 0 al Real Madrid de Di Stéfano y a domicilio, en la peor derrota que sufrieron en su cancha. El Rojo de la delantera internacional, que jugaba también en la Selección Argentina conformada por Micheli, Cecconato, Lacasia, Grillo y Cruz , brindaba una verdadera exhibición de fútbol frente a un equipo que ganaría las primeras 5 Ligas de Campeones de Europa. Real Madrid contaba en su plantel por entonces a Gento y nuestro Alfredo Di Stefano, el mejor jugador de todos los tiempos en la opinión de periodistas y colegas que han visto mucho futbol y saben tales como Enrique Macaya Marquez, Pelé o Diego Maradona.

Estos clubes, en poco tiempo, dominarían ampliamente sus continentes.

Independiente salió al Chamartín (hoy Santiago Bernabéu) con Abraham; Barraza y Violini;

Arias, E. Varacka y J. Varacka; Micheli, Cecconato, Lacasia, Grillo y Cruz. En la primera parte ingresaría Bonelli por Lacasia. Los goles fueron sucediéndose, Micheli (19´), Bonelli (41´), Grillo (48´), Cecconato (57´), Micheli (86´) y Micheli (88´) sentenciaron una goleada impresionante.

Grillo estuvo imparable y Micheli se despachó con 3 goles, mientras el público madridista

aplaudía la exhibición roja. Sería la peor derrota histórica de Real Madrid en su cancha (junto a otra de idéntico resultado ante el Athletic de Bilbao en 1931). La gira de “Los Diablos Rojos” seguiría por España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, logrando importantes resultados entre los que podemos destacar la victoria por 5 a 3 sobre el Atlético de Madrid (Cecconato -2-, Bonelli -2-, y Grillo -2-) o el 8 a 1 sobre el Sporting de Lisboa (Grillo -2-, Cecconato -2-, Cruz -2-; Bonelli -2-; Cadeira e/c y Micheli -2-)

Elías Almada

