Docentes de la Educación Profesional Secundaria reclaman por salario y medio aguinaldo atrasados

Los docentes de la Educación Profesional Secundaria (EPS) hicieron público su malestar y preocupación ante la demora en el pago de sus haberes y el medio aguinaldo.

“Estamos sin cobrar nuestro salario de noviembre y aguinaldo. Mientras vemos cómo nuestra plata, que la ganamos laburando, se devalúa al 1% diario, los funcionarios están sentados encima de las cuentas donde la plata está. ¿Por qué decimos eso? Porque en octubre se nos depositó el equivalente a cuatro meses (captura del depósito). Luego, nos hicieron devolverlo, cosa que hicimos de buena fe. Así nuestra plata está ahí (o desapareció) valiendo cada vez menos”, dicen.

Los docentes explicaron que siempre habrían tenido problemas con la liquidación de los sueldos, pero no era este el contexto económico, ni tanta la inseguridad respecto a la continuidad del programa.

El escrito sigue diciendo que “Somos docentes, cuyos sueldos dependen de Nación, contratados año a año. Así, seguramente entremos en los despidos del Gobierno Nacional, ya que no auditaron, sino que despidieron y listo.

Que desaparezca la oferta, que está en todo el país y que ofrece un oficio (con las certificaciones correspondientes) y la secundaria a estudiantes con recorridos educativos discontinuos, perjudica no solo a los docentes, sino a los estudiantes que tienen que volver al nivel secundario común, al año que dejaron. Es decir le hicieron perder un año y medio de sus vidas. Está oferta es generadora de mano de obra calificada y competente en varios rubros: electricidad, gastronomía, metal mecánica, etc. Es decir, trabajos que se requieren en cualquier país para poder desarrollar la industria.

Parece una locura tener que aclarar esto, pero es la realidad en la que vivimos, donde se construyen sentencias (no laburan, son ñoquis, etc) desde las redes sociales sin gastarse en ver cómo son las cosas en la realidad, pero los docentes de la EPS laburamos todos los días de lunes a viernes. Sumado a eso en nuestra provincia hicimos, durante la segunda mitad de 2023, una capacitación los días sábado ocupando tiempo de nuestra vida. Es decir, hubo mucho esfuerzo en la implementación de la modalidad. A pesar de los magros salarios y el atraso en pago.

No creemos que los problemas (que hay muchos) se solucionan destruyendo todo, despidiendo a todos porque son «ñoquis». Eso es «tirar el bebé con el agua sucia». Así no se mejora la sociedad. En educación esto solo beneficia a quiénes quieren profundizar la degradación educativa. Buscan estudiantes «brutos y baratos».

Por último, al igual que a comienzos del 2023, estamos exigiendo lo que es nuestro: el salario que ya nos ganamos laburando.

Es por esto que exigimos:

1) Pago urgente de los salarios de noviembre y SAC. De acuerdo a los acuerdos paritarios vigentes en términos salariales.

2) Pago antes del 05/01/24 del salario de diciembre. De acuerdo a los acuerdos paritarios vigentes en términos salariales.

3) Que la Ministra de «Capital Humano» Sandra Petobello, el Secretario de Educación Carlos Torrendel, el gobernador Rogelio Frigerio y la presidenta del CGE Alicia Fregonese se expidan públicamente sobre la continuidad o no de la Educación Profesional Secundaria.

4) Que las conducciones sindicales docentes (AMET, AGMER, CTERA) estén a la altura de las circunstancias. No alcanza con preguntar ni pedir «por favor». No estamos exigiendo nada de otro mundo: queremos nuestro sueldo.

No somos números, somos seres humanos que necesitamos comer, pagar alquileres, pagar cuentas, etc., con plata que nos ganamos laburando. Ya pasamos la navidad sin nuestro sueldo, no queremos pasar año nuevo también”.