Comunicado policial por última fecha del Torneo Clausura de la Liga de Futbol Local

Con motivo de jugarse este domingo 3 de Diciembre del corriente, a partir de las 17:30 hs, la 9° y última fecha del Torneo Clausura de la Liga de Futbol Local 2023, en el estadio “Manuel y Ramón Núñez” de la ciudad de Concepción del Uruguay, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y María Auxiliadora, informando mediante la presente los puntos a tener en cuenta por parte de los concurrentes.

 Apertura de las puertas del Estadio 15:10 Hs.-

 Inicio partido de tercera 15:30 hs.

 Inicio partido de primera 17:30 Hs.

 Venta de entrada Público Local: Se realizará por las boleterías ubicadas sobre calle Perú.

 Ingreso del Público Local: Accederá hacia las boleterías y estadio, solamente por calle Perú.-

 Venta de entradas Público Visitante: Se realizará por boletería ubicada en acceso Norte por Av. 25 de Junio.

 Ingreso del Público Visitante: Accederá al estadio por el portón ubicado sobre Avenida 25 de Junio.

 PÚBLICO LOCAL Y VISITANTE: se hace saber que todo aquel que concurra al estadio deberá hacerlo, además de con entrada respectiva, con su correspondiente Documento Nacional de Identidad (sin excepción) ya que se aplicará terminales de control de Tribuna Segura en ambos ingresos. Solamente podrán ingresar sin entradas e informados en planillas de control, los jugadores y cuerpo técnico que disputen el encuentro.

 Cortes de Calle: Se ha dispuesto los siguientes cortes de tránsito:

a) Perú y Lorenzo Sartorio (mano por Perú hacia el Norte).-

b) Antártida Argentina y Lorenzo Sartorio (mano por Lorenzo Sartorio hacia el Oeste)

c) Antártida Argentina y Pablo Lorentz (mano por Pablo Lorentz hacia el Oeste)

d) Santa María de Oro y Pablo Lorentz (mano por Pablo Lorentz hacia el Este)

e) Santa María de Oro y Teniente 1º Ibáñez (mano por Teniente 1º Ibáñez hacia el Este)

f) Santa Teresita y Perú (mano por Perú hacia el Este)

Cabe mencionar que estará cortada solo la circulación vehicular, estando habilitadas dichas arterias para la circulación peatonal, a excepción de los cortes e) y f)¸en los cuales tampoco se puede ingresar de manera peatonal, dado que todos deben hacerlo por calle Perú desde Pablo Lorentz.

 Restricciones y Prohibiciones:

• No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia de ningún tipo (sonora, lumínica, humo, etc.).-

• No se permitirá el ingreso de envases de vidrio.-

• No se permite el ingreso con papel picado, rollos de papel, etc. (evitar posibles focos ígneos).-

• No se permite el ingreso de paraguas, sombrillas, etc.-

• No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.-

• Además, se retendrán en el ingreso cualquier elemento que no está detallado con anterioridad pero que pueda constituir un riesgo para la integridad física de los presentes.

En particular los simpatizantes de Club María Auxiliadora, más allá de lo antes mencionado y en virtud de sanciones preventivas por incidentes anteriores, les está restringido el acceso con:

• Bombos, redoblantes, trompetas, etc.

• Banderas que superen las medidas reglamentadas (1,50 x 2,00 Mts.).-

 Desconcentración del público: finalizado el encuentro, el público visitante se desconcentrará en primer lugar.-

 Consideraciones Generales:

• La Policía de Entre Ríos contara con la presencia cámaras de seguridad, fijas y móviles, que permitirán el monitoreo y seguimiento del público durante el desarrollo del evento.-

 Pedido Especial: Se solicita al público asistir con antelación para evitar aglomeraciones en los controles de ingreso en el horario de inicio del partido.

Se continuará con la utilización del sistema para que, junto con la colaboración del público, se pueda disfrutar una tarde de fútbol sin violencia.