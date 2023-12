Carne: aumentan costos de producción pero también hay abuso

El vicepresidente de FAA, Elvio Guía habló de inflación y de incremento en los costos de producción de las carnes pero también de abuso de grupos concentrados

Elvio Guía, Vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, habló sobre el aumento de los precios de la carne y otros productos agrícolas y explicó que, además de la inflación y del incremento de los costos de producción, también hay un componente de abuso de algunos grupos concentrados.

En vísperas de las fiestas de fin de año, el estrepitoso aumento de los alimentos, pero puntualmente en la carne, hacen dudar de las tradicionales celebraciones en la mesa de los argentinos.

Guía menciona que el 70% de la carne producida en Argentina se destina al consumo interno, a la vez que remarca la importancia de que los consumidores no convaliden precios excesivos y sean conscientes de su poder para influir en el mercado.

“Lamentablemente se han disparado muchos precios, no solamente el de la carne, de verduras, todo lo demás. En eso hay una cuestión que tiene que ver con la inflación, hay una cuestión que tiene que ver con los costos y un componente de abuso. Volvieron a subir los combustibles y la carne acompaña, por el tema de la oferta y demanda y de resguardo ante la incertidumbre pero, seguramente, más adelante va a empezar a estabilizarse. Estos picos y estos problemas los hemos tenido reiteradamente a lo largo de los años en la mesa de los argentinos”, explicó a La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná).

Oferta demanda y abusos

Sobre los formadores de precios indicó que no son todos iguales: “Hay productores muy fuertes, hay productores chicos, hay productores de subsistencia, tenemos de todo. Es una preocupación también para el productor porque, el 70% del mercado de carne es consumo interno, o sea, que si no hay consumo interno, el negocio se irá perdiendo”, expresó.

En tanto indicó que, ante los abusos, no se puede comprar a cualquier precio: «Si hay oferta pero no demanda el precio tiene que bajar, independientemente del dólar, se trata de un producto perecedero, no se puede inundar el mercado. Tenemos que aprender a no convalidar estos precios y no comprar».

En ese sentido vaticinó que, con una inflación de más de 20% en cuestión de dos meses el precio de la carne debería bajar.

Otra explicación a las subas es que hubo tres años e sequía en el que bajó la cantidad, calidad y oferta de hacienda por lo tanto subieron los precios. La situación podría estabilizarse pero volvieron a aumentar los combustibles y tarifas. Vienen meses muy complicados y la clase media va a ser la más afectada”.

A modo de ejemplo: “Un novillo especial vale casi 2.000 pesos como hacienda, y estás pagando entre $5.000 y $7.000, un kilo asado. Hay que rever algunas cosas, pero con un gobierno que supuestamente no va a interferir, vamos a tener que trabajar para ver cómo solucionamos”.

En la reunión con funcionarios de la Secretaría de Bioeconomía se plantearán temas como éstos, las economías regionales a las que, posiblemente, se les ponga retenciones. Estos ajustes los termina pagando el consumidor”.

Datos de la inflación

En la zona Pampeana, que integra Entre Ríos, Pan y cereales se encarecieron 17,6%; Carnes y derivados 14,5%; Leche, productos lácteos y huevos 10%; Aceites, grasas y manteca 12,6%; Frutas 20,4; Verduras, tubérculos y legumbres 18,8%; Azúcar, dulces, chocolate y golosinas 11,95; Bebidas no alcohólicas 20,9%; Café, té, yerba y cacao 15,9%; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 23,5%; y productos de Cuidado personal 11,3%. Fuente UNO