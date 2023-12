Bordet: “Vamos a defender los valores federales para eliminar las asimetrías”

El gobernador Gustavo Bordet juró este jueves como diputado nacional, cargo que asumirá el 10 de diciembre. En ese marco, adelantó que “vamos a defender los valores federales para eliminar las asimetrías”. También valoró la unidad del bloque de Unión por la Patria y llamó la atención sobre las versiones en torno a la quita de recursos a las provincias.

El mandatario entrerriano asumirá el cargo de diputado nacional el 10 de diciembre, en el marco de la asunción presidencial. Este jueves prestó juramento en la Cámara Baja nacional junto a sus pares electos el 22 de octubre Francisco Morchio y Beltrán Benedit. Seguidamente, bajo otra fórmula, hizo lo propio la diputada nacional reelecta en el cargo, Blanca Osuna.

En ese contexto, confirmo que “desde las provincias vamos a defender los valores federales y eliminar las asimetrías, ese el compromiso de representatividad que asumí con los entrerrianos me honraron para este cargo”.

También confirmó que integrará el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria, y relató que “en un criterio de unidad tuvimos una muy buena reunión en el día de ayer para consolidar la posición que nos permita cumplir con lo que presentamos a las elecciones”. “Ese es el mandato popular que haremos respetar como bloque dentro de la Cámara de Diputados”, subrayó.

Bordet remarcó que “hubo elecciones y el pueblo se expresó. Eligió mayoritariamente a quien va a conducir los destinos del país”. Sin embargo resaltó que “en las elecciones legislativas, en la primera vuelta, obtuvimos un triunfo y eso nos posiciona como primera minoría en el Congreso. Estamos consolidando nuestro bloque justamente para representar los postulados con los cuales nos presentamos en octubre”.

“Es un escenario que puede generar algunos interrogantes, pero la democracia está muy fuerte y consolidada en la Argentina después de 40 años. Trabajaremos para que sea lo mejor”, ratificó el actual mandatario provincial.

Por otra parte, se refirió a las versiones en torno a medidas del próximo gobierno nacional. “Hay mucha preocupación porque se habla de muchas cosas y todavía no sabemos, se habla de una ley ómnibus que desconocemos los alcances”.

“Hay solamente trascendidos y dentro de esos trascendidos está la quita de recursos a las provincias. Se escuchó hablar que no va haber trasferencias discrecionales. Ahora esas transferencias son programas de educación, de salud, de desarrollo, de empleo. Si esto no llega a las provincias generará un quebranto importante, porque tienen que cubrirse con fondos provinciales. Entonces, hay una serie de situaciones que hacen generar preocupación en muchos gobernadores. También es cierto que la eliminación del impuesto a la cuarta categoría de las ganancias ha significado una caída en los ingresos coparticipables. Entendiendo que es una buena medida, pero que, de algún modo, tiene que ser compensada para que la Nación y los municipios no se vean perjudicados”, concluyó Bordet.