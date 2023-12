Aduana evitó el ingreso de 4 toneladas de rulemanes truchos para vehículos y máquinas valuados en $300.000.000

Los insumos parecían originales; su calidad está puesta en duda, ya que no contaban con las certificaciones de seguridad. Así, representan un riesgo para la vida y la integridad física de las personas. Las cajas, con inscripciones de la firma SKF, aducían provenir de países como Suecia, Alemania, Francia y Japón, pero la documentación reveló que venían de China. Michel: “Para la Aduana es fundamental el combate del fraude marcario porque es un delito trasnacional. Se realizarán nuevos operativos para inspeccionar a los compradores de esta mercadería y determinar si hay más insumos que incumplan con la normativa vigente”. Los agentes secuestraron la carga y la multa podría alcanzar los USD 40.000. Los insumos serán destruidos por tratarse de mercadería falsificada que no garantiza su uso seguro.Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el ingreso de 4 toneladas de mercadería falsificada. La carga eran 34.200 rodamientos que son utilizados en autos, camionetas, motos y maquinarias, entre otros. El uso de estos productos significan un enorme peligro ya que no contaban con los correspondientes certificados de seguridad.

El descubrimiento ocurrió tras una alerta emitida por el Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA), una matriz de riesgo elaborada por el organismo advirtió que la carga presentaba cierto riesgo. Ante la advertencia, el personal apostado en el Depósito Fiscal Tefasa II decidió realizar una exhaustiva fiscalización de la mercadería.

Cuando analizaron la documentación advirtieron que habían importado la mercadería desde la República Popular de China, sin embargo durante la inspección física observaron que la cajas de los productos decían que habían sido elaborados en países como Suecia, Alemania, Francia y Japón.

En ese momento los agentes confirmaron su sospecha, los rodamientos que tenían la inscripción de la reconocida marca SKF eran truchos. La Aduana informó a la compañía sobre la situación de fraude marcario y ésta aseguró que se trataba de mercadería falsificada. Ante la evidencia, secuestraron todos los insumos.

Michel: “Este es un operativo muy importante porque logramos detectar una carga de rulemanes truchos. Decían que eran de países como Suecia o Francia, pero eran de China. Para la Aduana es fundamental el combate del fraude marcario porque es un delito transnacional. A partir de este descubrimiento se realizarán nuevos operativos en plaza para inspeccionar a los compradores de esta mercadería y determinar si hay más insumos que incumplan con la normativa vigente”.

Durante el operativo, los guardas aduaneros pudieron observar en detalle la mercadería y notaron que parecían originales. Pero que en apariencia sean iguales no significa que sean de buena calidad. Carecían de los certificados de seguridad correspondientes y su uso significaría un riesgo para la vida y la integridad física de las personas.

Dada su similitud con los rodamientos originales, el objetivo era venderlos en el país como auténticos y al precio de los productos originales. Podrían haber comercializado la carga a $300.000.000.

Por su parte, Andrés O’Farrell, representante legal de SKF, agregó: “Agradezco a la Aduana y a Guillermo Michel por el gran trabajo que han hecho y este operativo tan importante. No sólo para proteger la propiedad intelectual de las compañías damnificadas, sino a los consumidores porque estos productos falsificados se incorporan al sistema productivo y pueden complicar la seguridad”.

Se trata de una maniobra de fraude marcario y significa una transgresión al artículo 954 inciso B del Código Aduanero. Por la infracción, la multa podría alcanzar los USD 40.000. La denuncia será elevada al fuero contencioso de la Aduana.

Dado que los agentes del organismo analizaron la trazabilidad de la mercadería, sabe quiénes son los compradores de la importadora. Con esta información, se realizarán operativos en estos comercios para verificar si están utilizando mercadería en infracción. Además, se está realizando una nueva investigación para determinar si hay otros importadores realizando la misma maniobra.