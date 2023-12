Aduana aperturó 10 contenedores con mercadería valuada en casi 2 millones de dólares con graves infracciones

Los productos no contaban con los avales aduaneros y sanitarios que certificaran su uso seguro. Además había fraude marcaria en bienes con inscripciones de reconocidas marcas como Marvel y Barcelona F.C. El operativo fue en el Puerto de Buenos Aires. Michel: “Trabajamos para evitar este tipo de maniobras que ponen en riesgo la salud de los argentinos, no pueden ingresar mercaderías que no cumplen con los estándares de seguridad”. En los contenedores había perfumes, anteojos, relojes, micrófonos, juguetes, auriculares, linternas, parlantes, proyectores, pelotas de fútbol, maquillajes y cámaras de video, entre otros.

Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron una extraordinaria cantidad de mercadería que intentaron ingresar al país de manera irregular por el Puerto de Buenos Aires. Se trata de 10 contenedores repletos de bienes en infracción valuados en USD 1.860.000.

En efecto, una alerta emitida por la matriz de riesgo de la Aduana ordenó someter la carga a fuerte inspección y rápidamente, se constató que existían importantes inconsistencias. La mercadería tenía denuncias administrativas, procesos judiciales y productos con graves infracciones: no contaban con los avales aduaneros y sanitarios que certificaran su uso seguro.

Por ejemplo, había sets de maquillajes que no contaban con la certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), lo que podría representar un grave riesgo para los eventuales usuarios. Los agentes detectaron muñecos y peluches que no tenían los Certificados de Seguridad del Juguete que exige la Resolución 163/2005. Había luces sin el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) y luminarias en infracción con las normas de seguridad eléctrica.

Michel: “Trabajamos para evitar este tipo de maniobras que ponen en riesgo la salud de los argentinos, no pueden ingresar mercaderías que no cumplen con los estándares de seguridad. Además, con esto ponemos en igualdad de condiciones a las empresas que trabajan en forma debida y generan empleo en el país”

Este tipo de controles son esenciales ya que el ingreso de este tipo de mercadería no sólo pone en riesgo el bienestar de la población, sino que afecta gravemente la industria nacional y el empleo argentino. La comercialización de estos productos significa una competencia desleal con aquellos productores que invierten en el sistema productivo del país.

Asimismo, existe fraude marcario en productos con inscripciones de marcas reconocidas como: Marcel y Barcelona F.C.

Los bienes son de los más variado, hay perfumes, gafas, anteojos de sol, relojes, micrófonos, pelotas de fútbol, muñecos, peluches, juguetes de plástico, autos a batería, auriculares, linternas, parlantes, proyectores, pelotas de fútbol, maquillajes y cámaras de video, entre otros.

En ese marco, el organismo realizó la debida denuncia, que tramita ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico N˚2; 3; 4; 5; 6 y 8.

Durante la apertura de los contenedores también estuvieron presentes Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete; Carlos Bender, gerente comercial de Lumilagro S.A. y Norberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Óptica.