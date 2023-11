Una mirada sobre Código Urbano

ALGUNOS INESCRUPULOSOS QUE VIVEN DE LO QUE LE SAQUEAN AL PUEBLO, BUSCAN TRABAR LA APROBACIÓN DEL CODIGO URBANO (COTA)

Por Carlos Hartwig (ciudadano que participa en las acciones que hace el pueblo y no se esconde, CdelU)

Desde hace mucho tiempo que algunos de los llamados «DESARROLADORES” (nadie sabe qué significa) mienten sobre el Código Urbano y buscan que sea tan flexible que les permita realizar cualquier cosa, con tal de esquilmar y estafar a los que necesitan una vivienda y no pueden acceder, justamente por sus maniobras. Por supuesto que estos grupos, minoritarios, pero que existen, están buscando trabar y dificultar mejoras que necesita el actual Código de Ordenamiento Urbano (COU) de nuestra ciudad, y que seguramente va a necesitar otras nuevas reformas para seguir adaptándolo al porvenir. NADA ES PETREO, TODO ES MEJORABLE.-

Por supuesto que estos sectores han participado en forma activa en el proceso de modificación y reforma del Código, es el interés personal de pingues beneficios económicos lo que los motiva, mas aun si es con el sudor de los demás. Por lo que creo necesario aclarar mi postura personal sobre el tema: En primer lugar debo decir que no asistí

a las reuniones donde se trataban en forma grupal el tema, por razones personales y laborales que no creo necesario explicar. Pero esto no evitó que me mantenga al tanto del tema y que conozca el Código de Ordenamiento Urbano, es más antes de que el mismo fuera puesto a consideración ya había realizado propuestas de modificación y la

presenté en la Municipalidad de las que tengo copias, y no por eso creo tener algún derecho sobre el resto de las personas. Todos estuvimos al tanto de las correcciones y modificaciones que se fueron realizando y los diferentes planteos y propuestas de cada participe de las asambleas públicas y ciudadanas, abiertas y con polémicas públicas

de las cuales salieron las mejores ideas.

Nuestro Código actual es obsoleto y llevó a que estos “DESARROLLADORES”, efectúen ganancias desmedidas al usar terrenos sub-rurales de bajísimo costo para sus emprendimientos sin agua, sin cloacas, sin asfalto, sin luz pública, sin ningún servicio y los comerciaban a valores de necesidad de la población, muy por encima de los

costos. Es urgente que se realice la modificación del Código vigente y que se ponga en práctica para sanear este descontrol actual existente. Por supuesto que puede haber nuevas mejoras y yo personalmente tengo alguna para plantear, pero esto se puede hacer el Concejo Deliberante, con nuevas ordenanzas aclaratorias y modificatorias de

aspectos puntuales. Pero esto no puede ser usado por los inescrupulosos para parar el avance de una ordenanza.

La mayoría de la sociedad, en forma abrumadora, como se pudo observar en la Audiencia Pública está de acuerdo con este proyecto de COTA, HAY CONSENSO SOCIAL Y ES AMPLIO: Por supuesto, como ya lo dije nada es perfecto, solo DIOS (para los creyentes), todo es mejorable y buscar mejorar planteando la perfección es el argumento para trabar y seguir EXQUILMANDO a la sociedad en el mientras tanto.

Los representantes de los Colegios de Agrimensores, Escribanos, Corredores Inmobiliarios y “Cámara de Desarrolladores”, plantearon desacuerdos al COTA, como ya dije, no solo no conozco que hayan realizado Asambleas para tratar el tema o solo es decisión de sus Comisiones Directivas, no creo que todos los integrantes haya estado de acuerdo. Eso si, como le dije a la Presidenta del Colegio de Escribanos, que planteo que este nuevo

Código incrementaba el costo de los terrenos y viviendas, lo cual a mi criterio y según la información y datos con que cuento es falso (no presentó un solo documento que acredite sus dichos). Pero como le dije, si está tan interesada en abaratar los costos al pueblo del acceso a una vivienda digna, le recomendé que haga público y no oculte un mecanismo que se puede utilizar como es “LA ESCRITURA COLECTIVA”, algo que la ciudadanía

desconoce, como la mayoría de los presentes en la Audiencia Pública me consultó y esta persona no lo negó ni se puso a cuestionar la misma. Quiero aclarar que esto no es un invento mío, lo aprendía hace poco tiempo haciendo entrevistas (como periodista y documentalista) al Escribano Carbonell, quien fue el escribano que mas cantidad de

registros tiene en la ciudad y efectúo alguna vez este tipo de escritura. La misma se hace similar a una HIJUELA, en la misma se registran todos lo titulares y propiedades una seguida de otra todas en la Escritura, confeccionando una sola escritura con un costo mínimo y si cada titular quiere tener la escritura puede solicitar una copia de la misma al

10% del valor.

Si quieren abaratar podrían comenzar por ellos por dar el ejemplo.

El CONSENSO SOLCIAL existente es objetivo y la amplia mayoría de la población lo afirma. Veamos claramente quienes apoyan: Las 5 Universidades de la Ciudad, Todos los Colegios de Profesionales de la ciudad, salvo 4 y no demostraron su consenso interior en ningún lugar, los Sindicatos (que son muchos), Las Organizaciones Intermedias de DDHH, Humedales, Ambientalistas, etc., los Clubes de barrio (en mi caso particular desde el Racing Club de Concepción del Uruguay), la sociedad que participó y fue mucha, y así podemos seguir, pero no es necesario. Las cuestiones de forma se cumplieron acabadamente, lo que no quieren es que deban respetar al pueblo y no esquilmarlo no entregando la parte de calles y espacios verdes que la Municipalidad (el pueblo) debe recibir, como esta denunciado Presas en el Concejo Deliberante por sus acciones en la aprobación de La Soñada, como fueron Cartas Documentos enviadas por él y su desarrollador y un acta que le quería transferir a la los miembros del Consorcio la deuda del desarrollador, por lo que la Asamblea lo expulso de Presidente, creo que no es necesario aclarar nada más, aunque tengo a prueba necesaria para hacerlo.Con el actual Código Urbano la ciudad se extendió, a causa de algunos desarrolladores inescrupulosos, un 200% en su superficie (paso de 1 a 3 veces su tamaño), con los costos en servicios que esto trae, total ellos no aportan el servicio (no quieren), buscan que entre todos paguemos el servicio de sus obras, todos pagamos el agua, el asfalto, la luz, etc. como mejoras, ellos no quieren hacer eso y existen cientos de reclamos al municipio, por parte de ciudadanos que fueron engañados, exigiendo esas mejora a cargo de todos, porque el MUNICIPIO SOMO TODOS Y SUS GASTOS LO FINANCIAMOS ENTRE TODOS, pero las ganancias

son para ellos. Han realizado barrio en zonas inhóspitas y muy alejadas lo que trajo aparejado el amento de la tierra rural cercana a la ciudad, como beneficio de algunos desarrolladores.

Justamente esta persona quiere asumir en el Concejo Deliberante para trabar y evitar su aprobación por lo menos 4 años más para seguir esquilmando al pueblo necesitado. La Audiencia Pública ya se realizó con todos los recaudos y procedimientos correspondientes y el artículo 10.5.C, quiere usarlos en los próximos años para trabar su aprobación. Quien vote en contra será responsable de los aumentos de gastos del municipio, una ciudad de 85.000 habitantes con una superficie de más de 1/8 de la superficie de la Capital Federal, que tiene casi 3 millones de habitantes que tributan allí, más los que se agregan con el Pacto Multilateral que determina un presupuesto cientos de veces superior al de nuestra ciudad. Si se sigue con el actual Código de Ordenamiento Urbano (COU), deberemos multiplicar por 30 nuestra TASA GENERAL INMOBILIARTIA y OBRAS SANITARIAS,

para solventar los gastos que estos DESARROLLADORES (algunos) quiere que los pague el pueblo.

Dejo en claro que se han cumplido los procedimientos Legales, Administrativos y Constitucionales, que no tiene obligación de conocer ya que no es abogado quien lo plantea. Por otro lado, que tampoco conoce, la AUTONOMÍA MUNICIPAL, es un derecho primigenio al de la Provincia y de la Nación y resuelve por su cuenta donde una

Ordenanza deroga a otra con mayoría simple ya que no existen ordenanzas de mayor rango, menos aun si no se cuenta con una Carta Orgánica o Constitución de la Ciudad, como la tiene C.A.B.A., que dicho sea de paso y sin entrar en detalle, es inconstitucional en gran parte de ella.

La Audiencia Pública en un derecho de los ciudadanos y se cumplió ampliamente, se desarrollo durante años, la Audiencia Final, solo cumple la función de determinar quienes se oponen y las causa a fin de ser tenidas en cuenta para hacer modificaciones en el Concejo Deliberante al aprobar el nuevo Código, e incluirlas o no y dejarlas como

propuestas para normas complementarias o modificatorias. En la Asamblea pudimos observar la opinión de una Señora nacida en Paraná y que vino a vivir hace 2 años y participó de las Asambleas de debate. Esta persona cuestionó que no fue tenida en cuenta su opinión y por eso fue solo a una que se realizó en La Fraternidad, no se si

fue inducida o llevada por quienes buscar retrasar y/o eliminar el nuevo Código, pero es altamente sospechoso, ya que la misma expuso solo una parte de la verdad ( lo que en periodismo se denomina tergiversación o Fake New), ya que como se lo dijo Cristina Tejedor, que ella había estado en la misma comisión que ella y que había sido la

redactora de las conclusiones de la Comisión y que había escrito de puño y letra su propuesta. Por supuesto, si no tiene consenso no se incluirá la misma en la redacción final, salvo que sea uan persona autoritaria que solo respeta su verdad y no la del pueblo.

La Audiencia Pública se efectúo siguiendo todos los procedimientos administrativos correspondientes y tuvo amplia difusión desde hace bastante tiempo la misma y fue público, no solo la elaboración del texto del Código, sino que se expuso a la sociedad para leerlo, quien no lo quiso leer es su problema, yo sin haber asistido a las asambleas

publicas tuve permanente acceso a su elaboración y redacción, por lo que las FAKE NEW continúan, por los impresentables que quieren seguir esquilmando al pueblo.

Para conocimiento de todos, los Consejos Deliberantes están en condiciones de derogar y/o aprobar ordenanzas según las necesidades de la sociedad y no existen Ordenanzas que tengan un rango superior, por lo que ordenanza nueva deroga anterior, aun cuando se quiere por ordenanza poner condiciones especiales. Esto solo puede hacerse si

se dictara una Carta Orgánica que fije condiciones especiales ya que esta si tiene un rango superior.

Los FAKE NEW y tergiversaciones solo se basan en opiniones personales y no legales, una ordenanza posterior deroga anterior ya que no existe ordenanza de mayor jerarquía que otra. Si el Concejo deliberante aprueba la Ordenanza del nuevo COTA, es legítimo y legalmente vigente, les guste o no a quienes buscan esquilmar al pueblo.

El electo concejal Presas tiene incompatibilidades claras y demostradas de incompatibilidad por intereses particulares en ciertos emprendimientos como “desarrollado”, por lo que estaré planteando ante el Concejo Deliberante que él debe excluirse de debatir temas donde tenga incompatibilidad demostrada, que se encuentra demostrada y certificada en el tema LA SOÑADA, donde presenté un escrito que lo hice público oportunamente,

solicitando que no pueda participar de las Comisiones donde se traten temas de Urbanismo, Código Urbano, Aprobaciones de excepciones al Código y otros temas relacionados. En caso de no cumplirlo iniciaré acciones judiciales contra el futuro Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante debe aprobar esta ordenanza del COTA, que se ha efectuado siguiendo todos los procedimientos así como la participación muy amplia de la sociedad.

No se puede permitir que un pequeño grupito de la sociedad, que tiene intereses y fines espurios aplique su criterio ante un consenso social amplio y con una participación mucho mayor que en cualquier otra ciudad de la Provincia.

El Concejo Deliberante representa al pueblo (soberano dicen los hipócritas) como lo dice la Constitución Nacional (Nos los representantes del pueblo ……), y sus ordenanzas son la ley de la ciudad, ninguna de estas ordenanzas tiene jerarquía superior a otra y ordenanza nueva deroga anterior en forma inmediata.

Como se explicó claramente el consenso social está dado, es muy amplio, mucho más que en otras audiencias realizadas, la tergiversación y el FAKE NEW es la herramienta que usan los que están en contra del pueblo. Esto es muy claro, solo 4 instituciones, todas interesadas en el tema y que si analizamos bien con incompatibilidades administrativas y legales se opusieron y algún potro desquiciado. No son para nada una mayoría, ni siquiera llegan a ser una minoría importante, si cuenten cuantas fueron las que si lo aprobaron.

El pueblo y el Gobierno Municipal, junto a las Universidades, los Colegios de Profesionales (salvo excepciones interesadas), los Sindicatos, Las Organizaciones Ambientalistas y de Humedales, Las Organizaciones Intermedias, los Partidos Políticos (salvo excepciones particulares e interesadas), Los Clubes de barrio, y la comunidad en general la otorgaron el CONSENSO SOCIAL AMPLIAMENTE MAYORITARIO, que no responde a intereses

particulares e individualistas, debiendo aprobar, luego de varios años de debates, aportes, asambleas y ciudadanos interesados que asistían a las mismas, deben aprobar esta ordenanza la próxima reunión del Consejo Deliberante.

Las leyes no pueden ni debe flexibilizarse, pero tampoco se debe ser más papista que el Papa, la AUTONOMÍA MUNICIPAL es amplia aplica el criterio de la Ley del Soberano, ninguna ordenanza tiene rango superior a las otras, aún cuando algo se hubiera determinado en la misma. Si se quiere tener un rango superior busque

implementar una Constitución de la Ciudad que si tiene un rango superior y su modificación tendrá ciertos criterios.

Mientras tanto la Ordenanza debe ser aprobada con MAYORÍA SIMPLE, como cualquier otra ordenanza y entrar en vigencia en forma inmediata.

Lo que si va a transformar en falta de “HONORABILIDAD” al futuro Concejo es si una persona que tiene INCOMPATIBILIDADES EVIDENTES E INTERESES PERSONALES DENUNCIADOS, ocupa un cargo y trata temas para los cueles rigen esas incompatibilidades

Concepción del Uruguay, en su historia y siempre ha sido UN MODELO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPÓ DE SUS CIUDADANOS desde su origen y eso nos califica para opinar y debatir en forma permanente. Siempre se respeto al otro EL DERECHO A OPINAR, pero no confundir con respetar el derecho a opinar con RESPETAR OPINIONES INTERESADAS, ARBITRARIAS, CARENTES DE SUSTENTO, ESTÚPIDAS, etc. Se respeta el derecho no la opinión.