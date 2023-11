Secuestraron seis vehículos en diferentes procedimientos en rutas de la provincia

Efectivos de la Caminera de la Policía de Entre Ríos, secuestraron esta madrugada dos camionetas por disposición del Fiscal de Villa Paranacito, ya que habían sido robadas en la provincia de Buenos Aires. Tambien hubo secuestros en Paso Cerrito y en Nogoyá.

El mismo se origina cuando en móvil policial, el personal de Puesto Caminero Brazo Largo se encontraba de recorrida a la altura del kilómetro 117 de la ruta Nacional 12, donde visualizó dos pick up, una Volkswagen Amarok y una Ford Ranger, ambas detenidas sobre la banquina y con su conductor a bordo. Al acercarse el móvil policial y detener la marcha cerca de estos para control preventivo, ambos emprendieron su marcha dándose a la fuga por camino de tierra.

Por esta razón realizaron un seguimiento controlado observando que a unos 800 metros de la cinta asfáltica abandonaron ambos vehículos dándose a la fuga los respectivos conductores.

Inmediatamente se realizaron las averiguaciones y de esa manera se constató que ambos vehículos habían sido robado en el transcurso del mes en provincia de Buenos Aires.

Más secuestros

Por otra parte, personal de Puesto Caminero Paso Cerrito que realizaba operativos de control sobre Autovía 14, realizó sendos procedimientos en los que por disposición de la Autoridad Judicial de Chajarí secuestró de dos vehículos y realizó la identificación de sus conductores.

El primero de ellos surge luego de detener la marcha de un automóvil Honda modelo Accord, conducido por un bonaerense, a quien se le solicito y controló la documentación y luego de ello se constata por sistema

Informatico SiFCoP que el rodado presentaba pedido de secuestro vigente desde el año 2018.

El otro procedimiento se da luego de lograr detener la marcha de una pick up Ford F-150 que estaba siendo comandada por una persona domiciliada en provincia de Tucumán. En el control de la documentación obligatoria para circular, se constata que el número de motor impreso no concordaba con la cedula exhibida, como así también no se encontraba en los registros del sistema DNRPA.

Nuevamente Puesto Paso Cerrito

Pasado el mediodía del domingo y continuando con la labor preventiva, el personal policial de Puesto Caminero Paso Cerrito llevó adelante un nuevo procedimiento que culminó que por orden de Fiscalía de la ciudad de Chajari con el secuestro de una Fiat Fiorino, la cual era conducida por una persona domiciliada en CABA.

Al controlar la documentación legal en forma física y mediante el sistema informático nacional SiFCoP, se constató que la misma presentaba pedido de secuestro vigente de fecha enero de 2023.

Caminera de Nogoyá

Ya en la noche del domingo, desde la Jefatura Departamental Nogoyá se comunicó la solicitud de localización de un vehículo marca Fiat Punto color rojo en el cual habrían subido a una persona a la fuerza, golpeándolo.

Recepcionada la solicitud, personal de Puesto Caminero Nogoya implementa un operativo frente a dependencia sobre ruta 12, logrando a la brevedad detener la marcha de un automóvil similar al de las características detalladas en el requerimiento.

En el rodado se trasladaban cuatro personas de sexo masculino, tres de ellas con domicilio en ciudad de Nogoyá y uno en una localidad aledaña, que sería quien habría sido golpeado, hecho que se investiga.

Presentes en el lugar personal policial de Jefatura Nogoyá, por disposición del Fiscal de turno, procedió a la detención de los nogoyaenses por el supuesto delito de coacción en flagrancia del CP y secuestro del vehículo involucrado.