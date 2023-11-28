Se realizó el acto de Proclamación de Ciudadanos Electos del Departamento Colón

Se llevó a cabo el acto de Proclamación de los Presidentes Municipales, Vicepresidentes municipales y concejales electos de todo el Departamento Colón.
Fue organizado por la Junta Electoral Municipal de Colón y forma parte del punto final al proceso electoral del pasado 22 de octubre para dar lugar al recambio de autoridades de Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno de la jurisdicción electoral para el período 2023-2027.
José Luis Walser presidió el izamiento de la Bandera Argentina junto a los también electos Presidentes Municipales de San José, Villa Elisa, Liebig y Ubajay.
Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, hizo uso de la palabra el Dr. Javier Simón en representación de la Junta Electoral Municipal del Departamento Colón.
Luego se comenzó con la entrega de los diplomas correspondientes.
JUNTAS DE GOBIERNO:
1- SAN ANSELMO Y ALEDAÑAS-1ER DISTRITO:
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO ELECTA:
VULLIEZ, VERONICA CARLOTA (M.E.R.)
VOCALES TITULARES ELECTOS:
1-COLLIARD, FERNANDO GABRIEL (M.E.R.)
2-TERACCIO, CLAUDIA ESTER (M.E.R.)
3-SANTONI, YOLANDA BEATRIZ (J.E.R.)
4-VAZ, ANGEL DAVID (J.E.R.)
VOCALES SUPLENTES:
1-CATELOTTI, CARLOS EUGENIO (M.E.R.)
2-BUET, KAREN SOFIA (M.E.R.)
3-RIVERO, NELLY CONCEPCIÓN (J.E.R.)
CONVOCAMOS A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE JUNTA DE GOBIERNO DE SAN MIGUEL-3ER DISTRITO.
JUNTA DE GOBIERNO
2- SAN MIGUEL 3ER DISTRITO.
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO ELECTO:
DUCRET, RAMÓN JOSÉ (J.E.R.)
VOCALES TITULARES ELECTOS:
1-RUSSO, LUCIA BEATRIZ (J.E.R.)
2-BORNET, OSCAR ANIBAL (J.E.R.)
3-COMBET, YOLANDA CRISTINA (J.E.R.)
4- FAGUNDEZ ALCIDES ANIBAL (M.E.R.)
5-BES, MARIA ANGELICA (M.E.R.)
6- DERUDDER MAURO EMANUEL (M.E.R.)
VOCALES SUPLENTES:
1-FANONI, MARCELO ALEJANDRO (J.E.R.)
2-FAVRE, GLORIA BEATRIZ (J.E.R.)
3-ROGRIGUEZ DIANA NOEMI (M.E.R.)
COMUNAS:
1-ARROYO BARÚ 4TO. DISTRITO.:
PRESIDENTE COMUNAL ELECTO:
SOTO, JAVIER RAFAEL (J.E.R.)
VOCALES TITULARES ELECTOS:
1-GALLO, CLAUDIO FABIAN (J.E.R.)
2-VERDALA, ESTELA INES (J.E.R.)
3-BUFFET, CRISTIAN ANDRES (J.E.R.)
4-ROUGIER, JOHANA LUZ (J.E.R.)
5-BARCOS, LUIS ALBERTO (J.E.R.)
6-HORNUS, MARÍA TERESA (J.E.R.)
7- CHALLIER, ESTER INES (J.E.R.)
VOCALES SUPLENTES:
1-SAPATINI, VICTOR DANIEL (J.E.R.)
2-COTTET, MARTÍN ALEJANDRO (J.E.R.)
3-COMBET, HAYDEE ISABEL (J.E.R.)
4-BUFFET, LEONARDO GABRIEL (J.E.R.)
5-SOTELO, ROSANA ALEJANDRA (J.E.R.)
6-BUET, SERGIO JOSÉ (J.E.R.)
7-COMBET, LELIA TERESA (J.E.R.)
SOLICITAMOS A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE COMUNA DE SAN ANTONIO, PUEBLO CAZES, HAMBIS QUE SE ACERQUEN AL ESCENARIO.
2- SAN ANTONIO, PUEBLO CAZES, HAMBIS.
PRESIDENTE COMUNAL ELECTO.
BEKER, SERGIO VICTOR (J.E.R.)
VOCALES TITULARES:
1-SIGOT, MARÍA ANGELICA (J.E.R.)
2-TORRES, ADRIAN ABEL (J.E.R)
3-BARRIOS, ANA MARÍA (J.E.R.)
4-DEYME, ROCIO ANTONELLA (M .E.R.)
5-BONDAZ, ROBERTO CARLOS (M.E.R.)
VOCALES SUPLENTES:
1- BARRIO, ERNESTO JAVIER (J.E.R.)
2- SOSA, MIRTA GRACIELA (J.E.R.)
3-GONZALEZ, GUSTAVO MARCELO (J.E.R.)
4- BARRIOS, MILENA SORAYA (J.E.R.)
SOLICITAMOS A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE LA COMUNA DE COLONIA HOCKER QUE SE ACERQUEN AL ESCENARIO.
3-COLONIA HOCKER-2DO. DISTRITO.
PRESIDENTE COMUNAL ELECTO.
GONZALEZ, MARÍA SILVINA (M.E.R.)
VOCALES TITULARES:
1-SOSA, NELSON MILCIADES (M.E.R.)
2-VALLORY, MARISA SARA (M.E.R.)
3-VALLORI, MIGUEL ANGEL (M.E.R.)
4-PEREYRA, VICTORIA BEATRIZ (C.VEC.E.R.)
5-BALLESTENA, CRISTOBAL OMAR (C.VEC.E.R.)
VOCALES SUPLENTES:
1-JOURDAN, JESICA LIDIA DEL LUJAN (M.E.R.)
2-RETAMAR, OSCAR RAMÓN (M.E.R.)
3-GUIFFREY, DANIELA NATALIA (M.E.R.)
4-FAVRE, JOSÉ LUIS (M.E.R.)
5-PRALONG, ADRIANA EVANGELINA (C.VEC. E.R.)
6-MOREND, CRISTIAN RAÚL (C.VEC.E.R.)
SOLICITAMOS A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE LA COMUNA DE LA CLARITA QUE SE ACERQUEN POR FAVOR AL ESCENARIO
COMUNA DE LA CLARITA.
PRESIDENTE COMUNAL ELECTO:
DEVOTTO, MARIO GUSTAVO (M.E.R.)
VOCALES TITULARES:
1-JOURDAN, MARICEL ANDREA (M.E.R.)
2-IZAGUIRRE, EDGARDO FABIAN (M.E.R.)
3-BALLAY, NAHUEL EMIR (M.E.R.)
4- PERALTA, RITA LILIANA (M.E.R.)
5- PERRON, SERGIO DANIEL (J.E.R.)
6-KOLKER, NORMA BEATRIZ (J.E.R.)
7-BREM, DARIO PABLO (J.E.R.)
VOCALES SUPLENTES:
1-PEREZ, ANIBAL OSCAR (M.E.R.)
2-GOMEZ, MARIA LUZ (M.E.R.)
3-GONZALEZ, SEBASTIAN IVAN (M.E.R.)
4-ORRAC, MARIANELA (M.E.R.)
5- ROH, RAÚL DARÍO (M.E.R.)
6-GOMEZ, MARÍA MILAGROS (J.E.R.)
7-GOMEZ, NESTOR ADRIAN (J.E.R.)
8-GONZALEZ, MARINA BEATRIZ (J.E.R.)
pASAMOS A CONTINUACION A LOS CANDIDATOS ELECTOS
DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COLÓN.
INVITAMOS A ACERCARSE A LOS CANDIDATOS ELECTOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN:
MUNICIPIOS:
1- MUNICIPALIDAD DE COLÓN:
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO:
WALSER, JOSÉ LUIS. (J.E.R.)
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTA:
DALLEVES, MARÍA DE LOS ANGELES (J.E.R.)
CONCEJALES TITULARES ELECTOS/AS:
1-HELLMERS LEONARDO CARLOS (J.E.R.)
2- KULIAT, KAREN (J.E.R.)
3- MINATTA, JAVIER (J.E.R.)
4- BENAY, CLARISA CRISTINA BEATRIZ (J.E.R.)
5- LUCIANI, EDGARDO EUGENIO (J.E.R.)
6- BECERRA, ANDREA VIVIANA (J.E.R.)
7-LEONARDI, CARLOS ALBERTO (M.E.R.)
8-IRIGOY, PATRICIA ALEJANDRA (M.E.R.)
9-MEDINA, ROBERTO MARTÍN (M.E.R.)
10- LIBERMAN, HERMES ROY (L.L.A.)
11- FRENCIA, MARÍA DE LOS ANGELES (L.L.A.)
INVITAMOS A ACERCARSE A LOS CANDIDATOS ELECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ:
2- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO:
BASTIÁN, GUSTAVO JAVIER. (M.E.R.)
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTA:
PEREZ, MIRTA MABEL. (M.E.R.)
CONCEJALES TITULARES ELECTOS/AS:
1- CAMEJO, SILVIA ALEJANDRA. (M.E.R.)
2-FOLLONIER, MARIANO MARTIN. (M.E.R.)
3-ZEBALLOS, MIRTA NOEMI. (M.E.R.)
4-BERGUÑAN, CRISTIAN HERNAN HORACIO. (M.E.R.)
5-ARAUJO, JESICA BEATRIZ. (M.E.R.)
6-CABRERA, MIGUEL ANGEL. (M.E.R.)
7-DEGENEVE, ADRIANA SOLEDAD. (M.E.R.)
8-MULLER, EVANGELINA ILEANA (J.E.R.)
9-TRUFFA, GABRIEL RAÚL (J.E.R.)
10- MEDINA, ROCÍO (J.E.R.)
11-PIREZ, GASTÓN IVAN (J.E.R.)
INVITAMOS A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE UBAJAY
3-MUNICIPALIDAD DE UBAJAY.
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTA:
LUXEN, SANDRA VERONICA. (J.E.R.)
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO:
RIVAS, NESTOR ADOLFO. (J.E.R.)
CONCEJALES TITULARES ELECTOS/AS:
1- BOUVET, MARICEL ARACELI (J.E.R.)
2-FLEITAS, JUAN ANTONIO (J.E.R.)
3-BENAY, MARÍA JOSÉ (J.E.R.)
4-BENITEZ, NICOLAS LEONARDO (J.E.R.)
5-REY, ADRIANA GABRIELA (M.E.R.)
6-MANSFIELD, HERNAN FABRICIO (M.E.R.)
7-HEIN, JENNIFER VALERIA SOLEDAD (M.E.R.)
INVITAMOS A ACERCARSE AL ESCENARIO A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA
4-MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA.
PRESIDENTE MUNICIPAL:
LAMBERT, SUSANA ROSA (J.E.R.)
VICEPRESIDENTE ELECTO:
CHRISTIAN, JESUS MOREN (J.E.R.)
CONCEJALES TITULARES ELECTOS/AS:
1- BEL, ANDRES CLAUDIO (J.ER.)
2- GERARD, NERINA DANIELA (J.E.R.)
3- CACERES, DANIEL ALBERTO (J.E.R.)
4- BLANC, IVANA CAROLINA (J.E.R.)
5- FRANCOU, JONATAN ESTEBAN (J.E.R.)
6-SINNER, VALENTINA (J.E.R.).
7- MEDINA, SILVINA VICTORIA (U.V.V.)
8- FAVRE, MATIAS EZEQUIEL (U.V.V.)
9- FERREYRA, MARÍA AGUSTINA (U.V.V.)
10-OCAMPO, EDUARDO JOSÉ (U.V.V.)
11- BENITEZ, GERTRUDIS MARIEL (M.E.R.)
INVITAMOS A ACERCARSE AL ESCENARIO A LOS CANDIDATOS ELECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG,
5-MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIEBIG.
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO:
PINTOS, JULIO RUBEN (M.E.R.)
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL ELECTA:
GRANTON, MARÍA VANESA (M.E.R.)
CONCEJALES TITULARES ELECTOS:
1-SANCHEZ, OSCAR ALEJANDRO (M.E.R.)
2-SILVEYRA, CELINA INES (M.E.R.)
3-PINTOS, RENE ARIEL (M.E.R)
4-SANDES, SONIA ANDREA MARIA (M.E.R.)
5-MOREN, RICARDO NICOLAS (M.E.R.)
6-LONDRA, ROCIO GISELE (J.E.R.)
7-OJEDA, RUBEN SEBASTIAN (J.E.R.)
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