Policiales de Colón

DETENIDO POR AMENAZAS Y AGRESIONES CALIFICADAS: Siendo las 10:15hs, personal de Comisaría La Picada, interviene en inmediaciones de calles Mitre y Perón, debido a un llamado telefónico, el cual daba cuenta que había un hombre realizando disturbios, por lo que inmediatamente efectivos policiales, lograron aprehender a un masculino de 42 años de edad, quien tenía en su poder un cuchillo.

Informando lo sucedido al fiscal en turno, dispuso que este hombre sea detenido y alojado en la jefatura Departamental Colón, por el delito de Amenazas Calificadas en flagrancia, en cuanto al elemento utilizado sea debidamente secuestrado.

DESPISTE EN EL KM2 DE LA EX RUTA 26: En horas de la mañana, personal policial, intervino por accidente de tránsito, ocurrido sobre el Km 2 de la ex ruta 26, lugar donde por causas que se tratan de establecer una mujer de 48 años de edad, perdió el control de su vehículo marca Chevrolet, modelo corsa. No hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

DETENCIÓN: En horas de la tarde de hoy, efectivos policiales de Comisaría San José, dio cumplimiento a Mandamiento Judicial, proveniente del Juzgado de Garantías de Colón, el cual ordenaba la detención de un masculino de 59 años de edad.

En donde efectivamente lograron la aprehensión en inmediaciones de calle San Lorenzo, quien luego del procedimiento quedó detenido y alojado en dependencias de Jefatura Departamental Colón, a disposición de la Justicia interviniente, por el «Delito de Abuso Sexual”, en relación a una causa en trámite iniciada desde año 2019.