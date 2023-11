Parque Sur ya vive la Final Nacional sub 15 femenina

El estadio de Parque Sur será la sede de la Final Nacional de Básquet Femenino categoría sub 15. Debido al balotaje presidencial, el torneo arranca el jueves 16 de noviembre y finaliza el sábado 18.

El Cuadrangular Nacional Final ya tiene sus horarios oficializados. Siguen en venta los abonos.

El equipo dirigido por Ayrton Ibáñez y asistido por Eduardo Biagi es el actual

Campeón Provincial. Venció a Paracao en la final, (N. de R: el 16 de julio en Paraná, Parque Sur se coronó supremo entrerriano por 54 a 53) el otro conjunto entrerriano que está dentro de los 4 mejores del país en la categoría. Parque Sur entrenará en un solo turno hasta el miércoles.

Los partidos

Jueves 16 de noviembre

19 horas Municipalidad de Maipú vs Paracao de Paraná (Partido 1)

21 horas Parque Sur vs Asociación Atlética Quimsa (Partido 2)

Viernes 17 de noviembre

19 horas Ganador Juego 1 vs Perdedor Juego 2

21 horas Ganador Juego 2 vs Perdedor Juego 1

Sábado 18 de noviembre

11 horas Perdedores

13 horas Ganadores

Abonos y Streaming

El costo del abono para las 3 jornadas (6 partidos) tiene un costo de 3 mil pesos. También se puede publicitar en la televisación que va en vivo para todo el mundo. Para ambos trámites, pueden comunicarse al número telefónico: 03442-482218 (Emilio Naveira).

Texto: Mauro Coniberti

Fotos: Daniela Tournoud