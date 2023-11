Parque Sur le ganó Quimsa

Parque Sur derrotó a la Asociación Atlética Quimsa por 44 a 39 en el Cuadrangular Final Nacional de Básquet Femenino sub 15. En el primer partido jugado en el Puerto Viejo, Municipalidad de Maipú (Mendoza) le ganó 45 a 34 a Paracao de Paraná. Este viernes sigue el torneo.

Empezó mejor el sureño, con Guadalupe Chiappella liderando la ofensiva, pero Quimsa imponía su defensa férrea con altas jugadoras. 15 a 10 para el equipo dirigido por Ayrton Ibañez el primer parcial, que ilusionaba al público que concurrió el jueves por la noche.

El segundo cuarto, el conjunto santiagueño ató a Parque Sur. No lo dejaba definir con claridad lo mantuvo nervioso todo el tiempo. Josefina Peralta guiaba a las de Quimsa para desarrollar un juego efectivo, aunque poco vistoso. Parque no jugaba mal, pero no lograba efectivizar su trabajo colectivo. Parque se fue – 3 al descanso largo, 19 a 22.

El reinicio del juego trajo lo mejor del local, buenos pases, excelente defensa y fluidez en ataque. Cada jugada hacia estallar un estadio colmado, con las chicas que lograban un básquet de alto nivel. Parcial de 19 a 3 que traduce lo claro que fueron las sureñas.

Para lo último, quedaba el intento del equipo de Boggetti por emparejar el partido, pero no lo lograron. La media cancha sureña compuesta por Godoy, Arufe y Chiapella (la goleadora del partido con 16 puntos) + Pereyra y Naveira debajo de los tableros sepultaban las esperanzas del visitante. 2 tiros libres de la incansable Magali Naveira sentenciaron el partido, a falta de 30 segundos.

Gran triunfo del equipo sureño para arrancar este cuadrangular con mucho entusiasmo. El Básquet femenino de Parque Sur sigue escribiendo su historia, a fuerza de trabajo y voluntad.

Mañana Parque Sur se enfrenta a Paracao a las 21 horas, reeditando la final provincial lograda por el sureño en julio de este año.

Parque Sur(44): Chiapella(16), Pereyra(14), Arufe(1) Godoy(0) Pons(0), Naveira(7), Quiroga(4), Van Rijswijk(0), Gallo(o), Pascal(2), Camejo(). Director Técnico: Ayrton Ibañez

Quimsa (39): Farias (3), Argañaraz (2), Garay (5), Traube (4), Ortiz (0), Peralta (12), Saravia (3), Amado (10), Mansilla (0), Ledesma(o). Director Técnico: Lucia Boggetti.

Parciales: 15 -10; 4-12; 19-3; 6-14

Estadio: Club Parque Sur

Espectadores: 600

Viernes

19 horas

Municipalidad de Maipu versus Quimsa

21 horas

Parque Sur versus Paracao

Texto: Mauro Coniberti

Foto: Pupe Quintana