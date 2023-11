Parque Sur, Campeón de La Copa de Plata U13.

El club Parque Sur consiguió este lunes 20 de noviembre el título de la Copa de Plata del Torneo Inter Asociativo de categoría U 13 de Básquet Femenino.” Es un premio al enorme esfuerzo y gran trabajo que hicieron las jugadoras”, señaló el director técnico del equipo, Eduardo “Lali” Biagi.

Para este cuadrangular final se clasificaron, además del sureño, Central Entrerriano, Juventud Unida y Club Social y Deportivo Sud América, todos de Gualeguaychù. A primera hora, Juventud batió a Sud América y luego Parque Sur hizo lo propio con Central Entrerriano.

La final se definió de una manera dramática.

Empatados en 48 a falta de 1.5 segundos, foul a Valentina Nicholson y dos lanzamientos a favor de Parque Sur, antes del lanzamiento por parte de la jugadora número 12 se pita técnico al entrendor de Juventud, Nicholson encesta el primero y se produce un corte la luz ( fallas en el tablero eléctrico le dijeron a los jueces del encuentro) , a esperar unos minutos con todos los nervios del cierre apretado de una final, al reinicio, convierte el segundo libre y vuelve a cortarse la energía eléctrica, nuevamente a esperar . Al regresar la luz y cuando todo parecia que estaba listo, Nicholson se prepara para lanzar, uno de los jueces le cobra una falta técnica a la banca por diversas protestas , Parque suma un lanzamiento mas a los dos que le quedaba y antes de que realice el tiro se vuelve a cortar la luz.

Después de un tiempo largo y con poca luz en el campo de juego, casi a oscuras las tribunas tanto del local como de la visita (gran número de padres sureños que desde la mañana acompañaron al equipo ) ,se pudieron tirar los libres,la jugadora sureña convirtió 3 de los 4 lanzamientos, 51 a 48 está el tanteador a favor del equipo de Biagi. Tiempo muerto para Juventud que sacó cerca de su area de ataque , una gran defensa de Parque Sur hizo que la jugadora del local no pueda pasar bien el balón, recupero de Avril Hoffer para el equipo del Puerto Viejo y final agónico y muy emotivo en el estadio «Lucio M. Garbino»del Club Juventud Unida de Gualeguaychú. Festejo sureño y vuelta olímpica en la capital del carnaval.

“Este fue un año de transición en donde en la primera reunión con los padres les comenté como iba a ser mi forma de trabajar. Les dejé en claro que era un año de aprendizaje más que de victorias deportivas y que me iba a enfocar no solo en que puedan aprender de este hermoso deporte si no además de reforzar los valores que traían desde sus casas, fomentando la solidaridad y el compañerismo”, subrayó el director técnico sureño. “Ayudar a que mi compañera sea mejor deportista, eso creo que se vio reflejado en el cierre de este ciclo, en donde apostamos mucho al ser humano, más que a la deportista.

Es un premio al enorme esfuerzo y gran trabajo que hicieron las jugadoras”, finalizó Biagi.

Gran año del básquet femenino de Parque Sur. Premio al esfuerzo y superación constante. No solo con resultados deportivos, sino que cada año se suman nenas a practicar básquet. Eso es lo importante, que la base de jugadoras siga creciendo.

Texto: Mauro Coniberti

Foto: Matias Dalmazzo