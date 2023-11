Parque Sur campeón de la Copa de Plata sub 1

El club Parque Sur consiguió este lunes 20 de noviembre el título de la Copa de Plata del Torneo Inter Asociativo de categoría sub 13 de Básquet Femenino. «Es un premio al enorme esfuerzo y gran trabajo que hicieron las jugadoras”, señaló el director técnico del equipo, Eduardo Eduardo “lali” Biagi.

Para este cuadrangular final se clasificaron, además del sureño, Central Entrerriano, Juventud Unida y Club Social y Deportivo Sud América, todos de Gualeguaychù.

A primera hora, Juventud batió a Sud América y luego Parque Sur hizo lo propio con Central Entrerriano.

La final se definió de una manera dramática. Empatados en 48 a falta de 1.5 segundos.

Foul + técnico Leonardo Villagra (Director Técnico de Juventud). Valentina Nicholson encesta el primero y se cortó la luz. A esperar unos minutos. Al reinicio, convierte el segundo libre y vuelve a cortarse la energía eléctrica. A esperar nuevamente. Cuando estaba por tirar, le cobran un foul técnico a la banca por protestas y antes de tirar se vuelve a cortar la luz.

Después de un tiempo largo, se pudieron tirar los libres. La jugadora sureña convirtió 3 de 4 libres. 51 a 48 está el tanteador. Tiempo muerto para Juventud. Parque Sur defendió y Juventud no logro convertir.

Festejo sureño y vuelta olímpica en la capital del carnaval. “Este fue un año de transición en donde en la primera reunión con los padres les comenté como iba a ser mi forma de trabajar. Les dejé en claro que era un año de aprendizaje más que de victorias deportivas y que me iba a enfocar no solo en que puedan aprender de este hermoso deporte si no además de reforzar los valores que traían desde sus casas, fomentando la solidaridad y el compañerismo”, subrayó el director técnico sureño.

“Ayudar a que mi compañera sea mejor deportista. Eso creo que se vio reflejado en el cierre de este ciclo, en donde apostamos mucho al ser humano, más que a la deportista. Es un premio al enorme esfuerzo y gran trabajo que hicieron las jugadoras”, finalizó Biagi.

Gran año del básquet femenino de Parque Sur. Premio al esfuerzo y superación constante. No solo con resultados deportivos, sino que cada año se suman nenas a practicar básquet. Eso es lo importante, que la base de jugadoras siga creciendo.

Texto: Mauro Coniberti

Foto: Matias Dalmazzo