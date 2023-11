Noticias de Colón

40 años de democracia: Filósofo uruguayense brindó una charla en Colón: Sigue desarrollándose el Programa Municipal en Colón por los 40 años de la Democracia que abarca distintas actividades en la Ciudad.

El martes por la noche en el salón Parroquial de los Santos Justo y Pastor el periodista, docente y filósofo Américo Schvarzman de Concepción del Uruguay brindó una charla que tituló “A 40 años de Democracia y ante el Bicentenario de Alejo Peyret: Vigencia de sus ideas”.

Fue en el marco del Programa por los 40 años de la Democracia que lleva adelante la Municipalidad de Colón. El intendente José Luis Walser hizo entrega a Schvartzman de una medalla recordatoria del 160° Aniversario de Colón, y agradeció la visita a la Ciudad.

También se le hizo entrega junto al museólogo Fabián Berger, de material de una conferencia brindada sobre Peyret.

Al agradecer la visita del periodista y docente, José Luis Walser y lo invitó a “seguir celebrando la democracia, nosotros aportamos un granito de arena desde este programa municipal”

“Es una alegría tenerte acá con toda esta historia y mucho de lo que desconocíamos” señaló.

El disertante finalizó una tesis sobre Peyret que estará defendiendo próximamente y en la charla abordó algunas de las ideas del sabio francés, que volcó en innumerables publicaciones durante décadas en distintos diarios de la provincia y del país, como así también libros de su autoría.

El programa continuará el jueves con la inauguración del busto de Alfonsín en la plaza Washington, el domingo 10 con una misa de acción de gracias y el lunes 11 finalizará con la asunción del Presidente Municipal.

Fue presentado en Colón el manual de tratamiento de efluentes domiciliarios: El mismo fue elaborado en el marco del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades y Ecosistemas Costeros Vulnerables del Río Uruguay y trabajado en conjunto con la Municipalidad de Colón.

Esta acción surge a partir de la sanción de la Ordenanza N° 131/22 cuya finalidad es facilitar la implementación de soluciones sostenibles, basadas en la naturaleza, para el tratamiento de efluentes domiciliarios en la Ciudad y alrededores.

“Nos propusimos hace un tiempo, generar acciones para un desarrollo económico y sostenible de nuestra Comunidad, de nuestro destino turístico y del crecimiento de nuestra Ciudad” dijo José Luis Walser al finalizar la reunión de presentación, de la cual participaron diversos actores locales.

También, agregó: “Para eso hicimos una Ordenanza de Ordenamiento Territorial con todos los sectores de la Comunidad, la consensuamos y la pusimos en funciones”.

Y dijo, además: “Hoy dimos a conocer el manual para tratamiento de líquidos cloacales y periurbanos de nuestra Ciudad, una acción concreta y específica de la sostenibilidad que queremos darle a nuestro desarrollo”.

“Celebramos esto porque es un trabajo en conjunto con una mirada integral de desarrollo económico sostenible para nuestra comunidad” sostuvo José Luis Walser.

Por su parte, el ingeniero Fernando Raffo, técnico del programa, explicó: “De este proyecto binacional que ya lleva un tiempo participan ciudades costeras de Argentina y Uruguay, se buscan soluciones alternativas basadas en la naturaleza con el fin de preservar el recurso del agua”.

Asimismo, detalló: “Parte del equipo trabajó en este manual para que esté disponible para las personas, y pueda ser un documento descargable para que sea referencia para futuros trabajos, cursos con profesionales, constructores y público en general”.

“Cobra vital importancia la Ordenanza de la Ciudad de Colón que seguramente va a ser observada por localidades de localidades de la provincia, provincias vecinas y por qué no de la República Oriental del Uruguay, para darle el marco normativo a la solución tecnológica que hoy estamos presentando” remarcó Raffo.

Un evento en plaza Artigas convocará a niños y niñas: Este sábado 2 de diciembre a partir de las 17 tendrá lugar un encuentro en la plaza Artigas. La propuesta tiene como objetivo la Conmemoración del Día de los Derechos de Niños y Niñas.

Organizado por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia, el evento contará con la participación de Cosifango Circo.

Se invita a la comunidad a participar de esta propuesta para disfrutar y divertirse en familia junto a las niñas y los niños.

Este viernes habrá un concierto coral en Colón: El Coro Mocuba, dirigido por Carla Chasampi y el Coro Municipal de Adultos de Colón a cargo de Miguel Vives, presentarán un concierto coral anual.

Se realizará el próximo viernes 1 de diciembre a las 20 en la parroquia Nuestra Señora del Carmen con entrada libre y gratuita.

Se invita a la comunidad a participar y acompañar esta propuesta cultural.

El profesor Alejandro González Pavón presentó el libro que relata la historia de los cementerios de Colón: Con el acompañamiento del municipio, días pasados en el salón de la parroquia Santos Justo y Pastor, tuvo lugar la presentación del libro “El sueño de la memoria. Historia de los cementerios de la ciudad de Colón (Entre Ríos). Particularidades de la cultura funeraria” (Tomo I), escrito por el historiador Alejandro González Pavón.

Participó de la presentación el Intendente José Luis Walser, quien hizo entrega de un decreto de Declaración de Interés; el historiador, además, obtuvo reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.

La investigación aborda la herencia funeraria de los residentes de Colón, explorando aspectos relacionados con la cultura, la política, el arte y la educación. Además, se adentra en las costumbres, creencias, mitos, leyendas y prácticas de los ancestros.

«Estoy agradecido por tantas demostraciones de cariño, afecto, palabras hermosas que me dijeron de manera personal, virtual, por mensajitos. Por el acompañamiento de tanta gente que dijo presente en la presentación de mi tercer hijo literario. Un tema que al principio dudé, tuve miedo”.

“Se me plantearon muchos desafíos que aprendí a superar y uno de ellos fue el cómo dar a conocer el espacio del Cementerio con su contenido, valor patrimonial e histórico. Y salió, fue surgiendo y terminó siendo un libro que proyecta ser dos tomos si Dios así me lo permite”.

Tal como lo dije en la presentación: más que una presentación fue una reunión de amigos, con los vecinos y con muchos otros que siguen mis publicaciones a través de las redes. Me siento emocionado, feliz y orgulloso de representar a mi ciudad, de que mi gente me haga parte de sus vidas y que me acompañen en cada evento», expresó el historiador.