NORBERTO COUTINHIO DA-SILVA «NORBERTO» Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SU ESPOSA: SARA ALDERETE, SUS HIJOS: JUAN, ROBERTO, MIGUEL, JOSE RAMON, JOSE FRANCISCO ALICIA Y GRACIELA, SUS HIJOS POLITICOS: RAUL, LUIS, OLGA, MARCELA, NORA, ROMINA E ITATI, SUS NIETOPS, BISNIETOS Y DEMAS AFAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL EL 27 DE NOVIEMBRE A LAS 17 HS, CASA DE DUELO ARTUSI 1983, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-