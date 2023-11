Las Defensas apelarán: Dictaron la prisión preventiva para los tres detenidos acusados de abuso sexual

Tal cual lo adelantara 03442, este miércoles en horas del mediodía, presidida por el juez de Garantías N° 2, doctor Gustavo Díaz, se realizó la audiencia a solicitud de la fiscal, doctora María Occhi, para tratar la situación de los tres detenidos por el caso de violación denunciado el pasado fin de semana en Concepción del Uruguay y finalmente se dispuso la prisión preventiva de todos, medida que sería apelada por las respectivas Defensas.

La causa tiene como acusados a dos miembros de la Prefectura Naval y un civil (este hermano de uno de los prefecturianos).

Se trata de HM (32) y su hermano EM (30), quienes son representados por el doctor Fabián Otarán y GB (29), quien en principio fue representado por la Defensa Oficial, ejercida por la doctora Valeria Irel y en las últimas horas del martes, designó nueva Defensa, nombrando a los doctores Pablo Ostolaza y Agustín Sotelo (del Estudio Jurídico del doctor José Ostolaza).

La Fiscalía consideró que hay elementos suficientes para acreditar a esta altura de la IPP, tanto el hecho como la responsabilidad de los acusados y señaló que se espera la declaración de la víctima que aun se encuentra en estado de shock, razón por la cual la soltura de los acusados podría poner en riesgo la continuidad normal de la causa (peligro procesal), su investigación y afectaría a la víctima para poder declarar libremente y segura.

Por esta razón solicitó la prisión preventiva por el plazo de 90 días, debiendo permanecer los detenidos alojados en dependencias policiales, pudiendo ser remitidos a la cárcel pasado ese plazo.

En dialogo con el doctor Fabián Otaran, este señaló a 03442 que “Nosotros entendemos que es una medida exagerada, que no se condice con los elementos y las herramientas esgrimidas por la Fiscalía que quiere una medida cautelar tan severa, existiendo maneras de morigerar la misma y que no se tuvieron en cuenta muchas cosas, por lo que apelaremos la medida”.

Por su parte, la Defensa de GB no se diferenció mucho de los dichos de su colega, señalando que “Se hizo una imputación del tipo general y no está clara la participación de nuestro cliente en el hecho y no se puede esperar 90 días para ver si la víctima va a declarar, por lo que consideramos que es demasiado tiempo”.

Por esta razón es que ambas Defensas presentarán sus respectivas apelaciones, que seguramente serán tratadas en audiencia a realizar en la Sala de la Cámara en los próximos días.

Respecto a la identidad de los involucrados, por el momento (mas allá de las publicaciones en redes) se mantienen en reserva por cuestiones legales y se deberá aguardar el avance de la causa para su difusión.