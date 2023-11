Justo Catalín cumplió 200 partidos en Tomás de Rocamora

No fue un partido más para Justo Javier Catalín el del pasado miércoles frente a Hispano Americano, en Río Gallegos. Ese día cumplió 200 partidos con la camiseta de Tomás de Rocamora, tomando las seis temporadas anteriores y la que está en curso y en la que el equipo uruguayense va disputando nueve partidos. El escolta oriundo de La Paz, además, está muy cerca de convertirse en el máximo anotador del equipo en la categoría.

Llegó al club en el año 2017 y para ser uno de los Juveniles del equipo, en aquella temporada en la que la competencia pasó de llamarse TNA a Liga Argentina. Con apenas 24 años arribó a los 200 partidos con una misma camiseta. Y en esa cantidad hay que contar 199 de las siete temporadas más el partido del Súper 4 cuatro de la 18-19 donde el Rojo no pudo meterse en la Final porque perdió ante Salta Basket.

Surgido del club Independiente de La Paz, recordó: “Mi llegada al club se dio en 2017 después de jugar en Estudiantes de Concordia. Fue la posibilidad de venir al club a seguir desarrollándome, no solo deportivamente ya que me dio también la oportunidad de seguir estudiando”.

Respecto de esto que se concretó el pasado miércoles, opinó: “A principio de temporada me habían comentado que me restaban pocos partidos para llegar a los 200 pero la verdad no tenía certeza de cuántos me faltaban”.

“Creo que fue una apuesta nueva también para el club porque no acostumbraba a traer jugadores tan chicos y proyectarlos sino que más bien se enfocaba en que los de su cantera puedan llegar a lo que es el primer equipo. Y yo llegué ahí, a ese grupito que estaba queriendo desarrollarse y hacer sus pasos en el profesionalismo; por nombrar a algunos que son los más recientes como Galo (Impini), Toto (Verbauwede) y el Tute (Caire)”, añadió.

Por último, señaló: “Y fuera de lo deportivo lo que más rescato es la gente del club, la cual desde el día cero siempre me hizo sentir como en casa. He generado amistades muy lindas que, además, me han hecho agarrarle un sentido de pertenencia y cariño a este club como si siempre hubiese sido de acá”.

Como dato vale también aportar que Justo Catalín lleva convertidos hasta acá 1239 puntos y está por detrás de los 1264 de Galo Patricio Impini, jugador formado en la institución, y que jugó 10 temporadas de manera ininterrumpida.

La palabra de los técnicos

Juan Manuel Varas fue el técnico con el que Catalín debutó en la categoría. El coach se encuentra hoy como asistente en Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional. “La verdad que Justo desde las categorías Intermedias siempre se destacó en Independiente de La Paz, inicialmente lo conocíamos mucho de haberlo enfrentado, vino a una edad temporada y terminó su proceso de Inferiores con el club. De a poco fue creciendo y siendo hoy uno de los jugadores más importantes que tiene el club en el equipo profesional”, opinó desde La Rioja.

Luego, agregó: “En las cuatro Ligas en las que me tocó dirigirlo creo que pudimos desarrollar de a poco su crecimiento individual, no solo desde lo basquetbolístico sino desde lo personal. Formó parte de plantes que tuvieron muy buenos rendimientos, le tocó ser titular desde muy joven, todo ese bagaje se ve en estos 200 partidos y hoy muy consolidado en la categoría siendo uno de los referentes de la institución; no solo por la parte deportiva, también por lo que representa para los demás chicos. Es un ejemplo a seguir”.

Por su lado el actual entrenador, Agustín Ariel Pujol, comentó: “Ni hablar que es un excelente chico. Un jugador que se está desarrollando a buen nivel y después de estar tanto tiempo en el club. Hoy, incluso, tomando más responsabilidades deportivas”.

“Tiene mucho sentido de pertenencia y entendimiento de los objetivos y caminos hacia dónde quiere ir el club, y que logra plasmarlo tanto dentro como fuera de la cancha para guiar a sus compañeros. Para nosotros es un baluarte muy importante, no solo desde lo deportivo sino también lo humano y que nos permite trabajar a todos con mucha armonía por ser un chico saludable y divertido”, finalizó.

Mauricio Galarza Prensa Rocamora

Fotos: Prensa Hispano Americano

Aporte Estadístico TNA/LAB: Matías Barmat (@hoopstats y @naranjanumeros en Twitter)