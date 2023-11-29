miércoles, noviembre 29, 2023
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JORGE RAMON CORONEL «PALITO» Q.E.P.D.

JORGE RAMON CORONEL «PALITO» Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ,SU ESPOSA  SARA AGUIRRE, SUS HIJOS JORGE, ADRIAN, RICARDO, MAGALI, MARIELA, DIANA Y EMMA, SUS HIJOS POLITICOS, SUS NIETOS: NAOMI, NELSON, KILLAN, ZOE,Y  JAIRO Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN EL CEMENTERIO LOCAL A LAS 10 HS, CASA DE DUELO ALLAIS ENTRE 13 Y 14 . SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-

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