JORGE RAMON CORONEL «PALITO» Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ,SU ESPOSA SARA AGUIRRE, SUS HIJOS JORGE, ADRIAN, RICARDO, MAGALI, MARIELA, DIANA Y EMMA, SUS HIJOS POLITICOS, SUS NIETOS: NAOMI, NELSON, KILLAN, ZOE,Y JAIRO Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN EL CEMENTERIO LOCAL A LAS 10 HS, CASA DE DUELO ALLAIS ENTRE 13 Y 14 . SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-