Información de Caseros

CULTURA: SE REALIZÓ EL FESTEJO CERRANDO EL MES DE LA MADRE EN CASEROS.

El domingo 29 de octubre, vivimos una hermosa tarde en el “Centro Cultural Margarita Thea” donde pudimos disfrutar de juegos, música, premios, y diversión.

Se celebró el Día de la Madre con un evento en el que se homenajeó a las mamás en su día y a todas aquellas personas que cumplen este rol tan importante dentro de las familias. Con el clásico juego de Bingo y una amplia familiar.

Además se realizó el 2º Concurso «El mejor budín de pan es el de mi mamá». En esta actividad, nos deleitaron con sus platos y compitieron por el premio al mejor budín de pan de nuestra localidad.

Las encargadas de tomar esta decisión fue un jurado compuesto por: María Muñoz y Rosa Martinez quién fuera ganadora la edición del año pasado.

El primer premio al mejor Budín de Pan fue para Candelaria Segovia, segundo lugar Cecilia Deloloye y tercer lugar para Sandra Bertucci.

Luego de la competencia, los postres fueron repartidos y disfrutados entre los asistentes al evento.

¡Desde la Municipalidad de Caseros se agradece a todas las madres y sus familias que se acercaron a acompañar esta propuesta y disfrutar de una hermosa tarde!

FINALIZÓ EL TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL BRINDADO DESDE EL MUNICIPIO.

El pasado viernes 27 de octubre se realizó el último encuentro del Taller de Orientación Vocacional creado desde la municipalidad que consistió en seis encuentros presenciales libres y gratuitos, orientado a jóvenes que se encuentran cursando el último año del secundario.

En el último encuentro se desarrolló una charla entre profesionales de distintas áreas y participantes del taller. generando un espacio donde los jóvenes pudieron plantear sus inseguridades o preocupaciones, hacerse escuchar y que los profesionales pertinentes disuelva todo tipo de inquietudes.

Desde el Área de la Juventud de la Municipalidad de Caseros queremos desearles éxitos a los jóvenes que emprenderán una nueva etapa en sus vidas. Agradecemos enormemente a los profesionales que nos acompañaron en el final del taller.

Nos despedimos con la siguiente frase que sintetiza lo que se transmitió durante el proceso de Orientación Vocacional;

«A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino». Viktor Emil Frankl, 1946.

OBRAS PÚBLICAS

Se finalizaron las obras de reparación y reacondicionamiento en el parque del Jardín de infantes y Hogar Nicolas Mugherli.

Se procedió a realizar durante este período distintos tipos de arreglos en las instalaciones, así como también limpieza del parque y cortes de pasto. Los trabajos de reparación, mantenimiento y pintura tienen como objetivo la puesta a punto de los edificios.

Cabe destacar que desde el municipio se ha colaborado y sigue colaborando con todas las instituciones educativas de Caseros.

ESPACIOS VERDES: EL PRÓXIMO LUNES ES DÍA DE DESCACHARRIZACIÓN

JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN

Se informa que el próximo lunes 6 de noviembre se llevará a cabo la jornada mensual de descacharrización.

Por tal motivo se solicita a todos los vecinos, que únicamente ese día coloque frente a su domicilio todo residuo de gran volumen que desee eliminar para que los empleados municipales puedan recolectarlos en el horario de 6 a 12hs.

Es importante mencionar que todos los primeros lunes de cada mes el municipio local lleva a cabo esta actividad.

Asimismo se recuerda que la recolección de ramas y pasto se lleva a cabo de lunes a viernes de 6 a 12 hs.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Respetemos los días y horarios de recolección, de esta manera mantenemos nuestra localidad limpia y contribuimos al cuidado del ambiente.

El horario de recolección de residuos es de 04:00 a 9:00hs

– Lunes, miércoles y viernes: Residuos orgánicos, sanitarios y no recuperables.

– Martes, jueves y sábados: Residuos reciclables, sanitarios y no recuperables.

Recordamos que se recolectan únicamente los residuos programados para cada día.

OFICINA DE CATASTRO

SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA RETIRAR LAS BOLETAS DEL IMPUESTO AUTOMOTOR.

En la oficina de Catastro Municipal se encuentran las boletas correspondientes al 4° anticipo del Impuesto Automotor 2023, cuya primera fecha de vencimiento comienza a regir a partir del próximo miércoles 8 de noviembre.

Las mismas se pueden retirar de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.

Informamos a la comunidad que el próximo miércoles 8 de noviembre la Municipalidad de Caseros no abrirá sus puertas debido a que se conmemora el Día del Empleado Municipal. Esto es mediante la ordenanza 271/17. En este día el municipio no brindará atención al público, no se realizarán trámites administrativos ni recolección de residuos.

Asimismo, el día martes 7 de noviembre, los empleados municipales celebrarán su día con una cena show.

SERVICIO DE ENFERMERÍA MUNICIPAL

Se recuerda a toda la comunidad los horarios del servicio de enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros, para este fin de semana: sábado 21, domingo 22 son los siguientes horarios:

Por la mañana de 08:00 a 12:00 horas.

Por la tarde de 16:00 a 20:00 horas.

Además, les recordamos que el número de teléfono para contactarse con este servicio es el 3442/ 514002.