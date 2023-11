Incautan tres motovehículos en diferentes circunstancias

Efectivos policiales de Comisaria Tercera, fueron comisionados el domingo por la tarde a zona rural del Arroyo Urquiza, más precisamente sobre el kilómetro 142 de la Autovía Gral. Artigas, donde en un descampado debajo de unos árboles se encontraban dos motovehículos.

Una vez en el lugar, se hallaron los dos rodados, haciéndose presentes los dos propietarios de los mismos siendo dos personas de 27 y 22 años de edad, oriundos de la localidad de Colón.

Solicitándole a ambos la documentación de los rodados, manifestando no tenerla.

No obstante se realiza el control de los mismos, pudiendo observar que uno de ellos no tendría el dominio colocado, hallándolo debajo del asiento, pero no coincidía con el rodado en cuestión.

En tanto el otro motovehículo se observaron irregularidades (numeración suprimida) tanto en el cuadro y el motor.

Lo acontecido fue informado a la Fiscalía en turno, disponiendo el formal secuestro de los rodados y el traslado de ambos individuos a sede policial para ser correctamente identificados quedando en libertad supeditados a la causa.

Intervinieron en el lugar personal de la División Criminalística y Verificador en Turno.

Horas más tarde, personal de la Sección Motorizada que se encontraba realizando controles en el acceso al Autódromo local, que se encontraban realizando operativo de control de personas y vehículos, detienen la marcha de un joven que se trasladaba en una moto KTM Duke 200, la cual al ver a los uniformados intentó darse a la fuga evadiendo el control, siendo rápidamente interceptado, tratándose de un muchacho de 18 años de edad, oriundo de Gualeguaychú, que no tenía documentación del rodado, por lo que se realizó el control pudiendo establecer que sobre la misma pesaba pedido de secuestro de la provincia de Buenos aires, habiendo sido sustraída el pasado 11 de mayo del corriente.

Por razones de Jurisdicción se dio intervención a personal de Comisaria Tercera, que realizó las actuaciones correspondientes. En lo que respecta al individuo fue trasladado a sede policial para ser correctamente identificado y luego puesto en libertad acorde a lo ordenado por el agente fiscal en turno.