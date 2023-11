Gran malestar de vecinos del Loteo El Molino ante la falta de mantenimiento en las calles

De un tiempo a esta parte, los vecinos del Loteo El Molino, ubicado en la zona oeste de Concepción del Uruguay, vienen sufriendo serios problemas con las calles a raíz de su mal estado por la falta de mantenimiento, sumándose anegamientos por las lluvias, que en algunos casos, imposibilitan no solo circular, sino salir de sus domicilios.

Según señalaron a la Redacción de 03442, se presentaron notas y fueron personalmente al municipio, pero nada se hizo y nadie se hace cargo.

“El municipio tiene Obras Privadas y Obras Sanitarias. En lo que respecta a la primera de estas Áreas, el Loteo El Molino se encuentra aprobado en sus 8 manzanas, lo que implica que la Municipalidad desde ese momento cobra el impuesto de la Taza General Inmobiliaria que nos llega la boleta y nos dice que el municipio realiza el mantenimiento de calles, recolección de residuos, espacios verdes y alumbrado público. Lamentablemente esto no está sucediendo y no se quieren hacer responsables de mantener o reparar las calles. Lo que no está aprobado en el tema de agua y cloacas. Fue en el 2017 que se presentaron en la Municipalidad para que sea aprobada, pero quien los atendió dijo que no podían ir por no tener gente y desde allí en adelante estamos en tire y afloje. Más allá de esto, Obras Privadas, está aprobado y debe hacerse cargo el municipio, ya que estamos pagando al llegar la boleta amarilla”, dijo uno de los vecinos.

Ante la falta de reacción o respuesta, decidieron comenzar a difundir su problema en los medios y de esta manera espera que alguien tome el mensaje y lleguen las soluciones.