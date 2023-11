El sub 13 de Rivadavia define en Gualeguaychú

En sub 18 femenino no le alcanzó al Tricolor para entrar al Super 4, mientras que la 1º masculina cerró el año en la Liga Regional con un decoroso cuarto lugar. Este sábado la categoría Sub 13 disputa el Super 4 final en Gualeguaychú.

SUB 13 FEMENINA DE AVG: ESTE SÁBADO SE DEFINE EL SUPER 4

En cancha del Club Racing de Gualeguaychú tendrá lugar el super 4 final en categoría Sub 13 femenina. A esta instancia clasificó Rivadavia, quien tendrá como rival en semifinal a Juventud Unida mientras que por la otra llave Racing e Independiente serán los que busquen llegar a la final.

Programa de partidos:

10 hs- > RACING vs INDEPENDIENTE “A” (a 5 sets)

12 hs- > RIVADAVIA vs JUVENTUD UNIDA (a 5 sets)

14 hs- > 3º Y 4º PUESTO (a 3 sets)

15 hs- > FINAL (a 5 sets)

Sub 18 femenino

El pasado fin de semana se llevó a cabo en el estadio del club Olimpia de Urdinarrain el play off en categoría sub 18 femenina por la Liga de AVG. Rivadavia iniciaba la definición enfrentando a Gimnasia de Gualeguaychú por los cuartos de final, imponiéndose por 2 sets a 0 parciales de 25 a 12 y 25 a 19. Luego en el cruce de semis iba a caer ante el local Olimpia en tie-break, los parciales fueron de 25 a 21 para Olimpia, 25 a 21 empataba el Tricolor y 15 a 12 fue el set definitivo que le daba el pase a semis al conjunto de Urdinarrain.

En la ultima presentación de Rivadavia, el rival era Pescadores de Gualeguaychú quien se impuso ante las Uruguayenses por 2 a 0 parciales de 26 a 24 y 27 a 25. El ganador del play off quien obtuvo el pase al cuadrangular final fue Olimpia, quien venció en la final a Sportiva de Gualeguay por 3 sets a 1.

Posiciones finales: 1º Olimpia; 2º Sportiva; 3º Pescadores y 4º Rivadavia.

Masculino

Otra de las categorías que tuvo actividad el fin de semana fue la Primera división masculina en la definición de la Liga Regional del Rio Uruguay. La definición comenzaba el sábado en el gimnasio del Colegio Enrique Carbó de Concordia, donde Rivadavia buscaba el pasaje a semis enfrentando a Ferrocarril de Concordia. La victoria quedó en manos de los Uruguayenses en definición tie-break. Los parciales 25 a 23 para Ferro, 25 a 19 empataba Rivadavia y 15 a 10 el set final para el tricolor.

El domingo el rival de la final era la Asociación Concordiense, quien se impuso por un global de 3 set a 1 ante el representante de nuestra ciudad. Los parciales fueron 25 a 20 para los Concordienses el primero, 25 a 23 empataba Rivadavia en el segundo y 25 a 20 y 25 a 17 el tercer y cuarto set respectivamente que le permitía a la Asociación Concordiense acceder a la final.

En el cierre de la participación de Rivadavia, por el 3º y 4º puesto caía derrotado ante el CEF Nº 4 de Concordia por 2 sets a 1, parciales de 25 a 21 para el CEF el primero, 25 a 22 el segundo para Rivadavia y 17 a 15 el tercero en favor de los Concordienses que se quedan así con la tercera colocación en la temporada.

En la final, Progreso Unidos de San Salvador en un gran partido venció a la Asociación Concordiense por 3 sets a 2 para coronarse campeones de la Temporada 2023.

Posiciones finales:

Campeón: Progreso Unidos; Sub campeón: Asoc Concordiense; 3º C.E.F Nº 4 y 4º : Rivadavia

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva