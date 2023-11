El Decano de Económicas sentó posición de cara al ballotage presidencial

Sebastián Pérez, quien conduce la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER desde 2022, se refirió al ballotage entre Milei y Massa. Su postura sobre la universidad y el sistema de vouchers para acceder a la Educación Superior.

En ese marco y sobre la fuerte polarización que se vive entre los dos candidatos presidenciales, el decano aclaró que “no es una cuestión de partidos políticos, y en eso no hay nada más amplio que la Universidad como universo de ideas; es un planteo de modelos, el sistema de “vouchers” o vales educativos genera injusticia, incoherencia. Pero sobre todo es inaplicable, privilegia sectores y da por tierra lo conseguido en todos estos años desde la reforma universitaria de 1918”.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Sebastián Pérez, se refirió a la actual coyuntura económica y política de cara al ballotage del 19 de noviembre. En ese sentido, expresó que “nunca una elección presidencial le es indiferente a la Universidad Pública, pero en esta en particular se confrontan dos modelos muy diferentes sobre el tratamiento de la educación en general y puntualmente la universidad pública argentina”.

Pérez opinó también sobre el rol de la universidad pública, discutido durante la campaña electoral: “La sociedad argentina valora enormemente la Universidad Pública de nuestro país; ese prestigio se ha logrado con las características de acceso irrestricto, gratuito, universal, cogobierno universitario, calidad académica, investigación y ciencia aplicada y extensión universitaria que es el vínculo con las organizaciones y el Estado. Esa es nuestra defensa, esos valores y esas ideas. No hay nada que nos iguale más en cuanto a oportunidades que la Universidad con las características actuales”.

En ese marco, y sobre la propuesta de La Libertad avanza de generar un sistema de vouchers para acceder a la educación, el decano de Ciencias Económicas recordó que “el sistema de vouchers no es nuevo en el mundo y tampoco ha sido exitoso. Los países que implementaron esta idea son Suecia, Chile, Nueva Zelanda y Holanda, con distintos matices pero con la misma idea central que surge del economista Milton Friedman durante los años 60, quien propuso una alternativa liberal que favorecería la elección voluntaria de cada familia sobre la educación de sus hijos. Los resultados se pueden sintetizar en mayor injusticia, las familias con mayores recursos en unas escuelas y las familias con menos recursos en otras escuelas y la desaparición de numerosos centros educativos. No tienen en cuenta la dispersión geográfica de Argentina, las escuelas rurales, las de jornada completa y que brindan alimentación a sus alumnos. El sistema que proponen generaría en el corto plazo el cierre de numerosas escuelas, colegios y universidades, provocando centralidad, injusticias y por sobre todas las cosas: se caen esperanzas, personas que con el acceso a una carrera universitaria ven un oportunidad de crecimiento y desarrollo”. Además, no contempla investigación y extensión, pilares para la producción de conocimiento, tecnología, avances en la ciencia y vínculo con la sociedad.