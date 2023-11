Despiste y vuelco en la Autovía

Personal policial de la Comisaria 23º Suburbios de Federación, debió intervenir por un accidente de tránsito sin lesionados, ocurrido este miércoles por la tarde en el kilómetro 298 de la Autovía Artigas.

Fue sobre el carril de circulación de norte a sur, donde un vehículo marca Toyota Corolla, conducido por un hombre de 46 años y su pareja, oriundos de la ciudad Concordia, se despistó y volcó hacia la banquina oeste.

Como consecuencia solo hubo daños materiales, no hubo personas lesionadas, no obstante se solicito ambulancia local, pero los protagonistas no quieron ser asistidos por personal de Salud.

No hubo necesidad de asistencia del Tránsito, solicitándose el Auxilio Mecánico. Cabe acotar que al momento del siniestro estaba lloviendo.