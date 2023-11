Con un homenaje y el encendido simbólico de la locomotora NO.85, reabre el Museo Ferroviario de Concepción del Uruguay

En un emotivo evento, el Ferroclub de Concepción del Uruguay ha anunciado la reapertura del Museo Ferroviario Uruguayense para este viernes por la noche. Después de cuatro meses de trabajo, la comunidad está invitada a sumergirse en la rica Historia Ferroviaria de la Región, que podrá ser visible en su renovado y ampliado espacio ubicado en Bvd. “Los Constituyentes” al 450.

Dicha reapertura, que tomará lugar a partir de las 20:00 HS, no solo marca un nuevo hito en la preservación del Patrimonio Ferroviario de la Región, si no que también rinde homenaje a la memoria de Jorge Bula, un incansable miembro de la Institución que falleció el pasado 1 de Julio a los 79 años. Bula, quien habitó este sitio antes de ser convertido en Museo, fue un Ferroviario de corazón, que defendió cada rincón de la que fue su casa por más de 30 años para evitar que sea ocupado y destinado a fines ajenos al ferroviario.

En honor a su legado, el Presidente del Ferroclub, Fabio Ferreyra, expresó: “Jorge fue más que un Ferroviario, un Guardián de nuestra Historia. Su dedicación incansable ha dejado una marca imborrable en este Museo y en cada uno de los que día a día compartimos con el las tareas para poder construirlo y hacerlo realidad. Colocar su nombre en la nueva Sala que todos podrán visitar es un gesto de profundo respeto y agradecimiento”.

La nueva Sala no solo será un tributo a la memoria de Jorge Bula, si no también un espacio que enriquecerá la experiencia de los visitantes con elementos inéditos. Jorge Monzón, Vicepresidente de la Institución, afirmó: “Esta expansión no solo es un homenaje, si no que también una oportunidad para compartir más acerca de nuestra Historia Ferroviaria. Lo que queremos lograr es que la comunidad se sumerja en el pasado y comprenda la importancia que tuvo el Ferrocarril en nuestra Ciudad”.

En un emocionante añadido, la reapertura del Museo contará con el encendido simbólico de la Locomotora a Vapor No.85, que según destacan desde la organización, “Es una actividad muy linda que pegó muy fuerte entre la gente y decidimos replicarla porque es un símbolo de la resiliencia de nuestra Historia. La 85, testigo de innumerables viajes, nos conecta con el pasado y nos inspira para seguir adelante”.

La reapertura del Museo este Viernes será seguida por la publicación de los horarios regulares en los cuales el Museo estará abierto a partir de la próxima semana, a través de las Redes Sociales. Ferreyra concluyó con un llamado a la participación comunitaria: “Queremos que este Museo sea un lugar vivo, donde la Historia cobre vida. Estamos comprometidos a mantener estas puertas abiertas para que todos, jóvenes y mayores, puedan explorar y apreciar nuestra rica herencia ferroviaria regional”.