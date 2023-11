Agustín Carnovale, el costado sencillo de un jugador experimentado

La lesión en la mano izquierda de Elnes Bolling Jr, que demandará varias semanas de recuperación, obligó a la dirigencia de Parque Sur a buscar un reemplazante; que esté a la altura deportiva de una de las estrellas históricas de la institución del Puerto Viejo.

De esta manera, Agustín Carnovale, el experimentado jugador de 37 años y nacido en Rosario, fue seducido para llegar al club; debido a un llamado que le hizo el mismo René Richard y la motivación de experimentar, en primera persona, la pasión que veía por parte de los hinchas del club en cuanta foto y video que le hacían llegar sus amigos y conocidos.

Debido a esto y con la intención de conocer a fondo al jugador, la Secretaría de Prensa y Difusión dialogó con Carnova; quien llegó al club tras defender las camisetas de Salta Basket y San Isidro de San Francisco en las últimas temporadas, pero cuenta con un extenso recorrido dentro de este deporte a nivel nacional.

-¿Cómo están siendo estas primeras semanas en Parque Sur y qué club encontraste?

-Desde que llegué me estoy sintiendo muy cómodo y disfrutando mucho. Me encontré con un grupo excelente de personas y de trabajo, es prácticamente una familia. Sinceramente hace mucho que no lo vivía: ir por la calle, el saludo permanente de la gente y que te pregunten del partido. Se nota que el barrio y el club son muy pasionales. Se siente muy linda la sensación de salir a pasear y estar en la mirada de la gente. Fue muy agradable debutar en mí primer partido de local y que luego la gente me agradezca por haber venido, otros reconocían mi trayectoria y los nenes chocaban las manos con los jugadores.

Hay un montón de cosas que por ahí los jugadores profesionales vamos perdiendo un poco, porque esas situaciones se viven cada vez menos o en otras instituciones cuesta más la cercanía con los más chicos. Siendo que es una gran familia, el club y la gente está muy identificada con su equipo. La estoy pasando bárbaro, estoy bien, me siento muy contento y feliz; ya que desde julio no venía en competencia. Llegar a un grupo armado y que

enseguida me abran las puertas, es lo que a uno lo hace sentirse feliz y más cómodo.

-Teniendo en cuenta que sos un jugador con recorrido en este deporte,

entiendo que debes conocer muchos clubes que militan en diferentes categorías profesionales del básquet nacional ¿Qué sabías de Parque Sur antes de aceptar la propuesta y qué te sedujo para firmar en el club?

-Si bien nunca jugué en contra de Parque Sur, tengo compañeros que si lo hicieron. Siempre que veía fotos y videos, me llamaba mucho la atención el sentimiento que hay; la hinchada alentando al equipo y la gente llenando la cancha. Observaba esas cosas y por suerte hoy las estoy viviendo.

Esta opción era un poco la intención de vivir todo lo que estaba viendo por los medios, distintas plataformas o por intermedio de amigos. La idea era tratar de experimentar personalmente este ambiente. Obviamente influyó que René me hable para manifestarme sus ganas de tenerme en el equipo como jugador. Si bien vine por poco tiempo y por un recambio, estoy muy agradecido al club y a los dirigentes.

Estoy disfrutando mucho y viviendo día a día, eso que veía desde lejos sobre Parque Sur. Es lindo porque hay mucha pasión: espero poder dejar una huellita acá y alegrar a la gente.

-Luego de algunos entrenamientos y partidos ¿Cómo definirías a este plantel? ¿Por dónde pasan las virtudes del equipo y qué le podes aportar con tu presencia dentro de la cancha?

-Si bien no hace mucho que estoy, destaco del plantel la voluntad, el compañerismo, la parte humana y esas ganas de ganar que tienen. Obviamente todo arranca desde René, que es un gran entrenador, que sabe liderar al equipo; después todos saben y entienden qué deben hacer. La presencia de Matías Novello también es fundamental, para que los chicos aprendan y tengan un referente o guía.

Dentro de este equipo hay virtud humana, ganas de aprender, intenciones de ganar y hambre por jugar; todo esto acompañado por el referente de Matías, que está en un gran momento deportivo y fuera de la cancha también. Nunca había tenido la posibilidad de compartir con él, me siento muy cómodo y es una gran persona. Es increíble cómo me abrieron las puertas enseguida; para ensamblarnos correctamente dentro y fuera de la cancha.

Hay un conjunto de cosas que permiten a Parque Sur estar primeros en el torneo. Se está entrenando muy bien, con un excelente cuerpo técnico. René, Tito, Martín, Guille (el utilero) y Roberto: están al pie de cañón para que no nos falte nada y estemos lo mejor posible. Esto hace que el jugador sólo deba centrarse en el deporte y el trabajo diario, después a la hora de jugar está a las claras que todo esto da sus frutos dentro de la cancha.

Por mi lado, busco aportar experiencia, trato de aconsejar a los más jóvenes y me adapto a los pedidos de René para estar en cancha. Al ser todos los partidos distintos, mi función seguramente va a ir variando. De todas maneras, ya lo hablé con el entrenador, la intención es tratar de jugar libre; como sé hacerlo.

-Metiéndonos un poco más en el plano personal, nos gustaría saber ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el básquet? ¿En qué club hiciste la etapa del minibasquet? ¿Quién te llevó a ese club?

-Arranqué jugando al fútbol hasta los siete años, que se mudó el club donde iba. Ahí mi papá me llevó al club Echesortu de Rosario, para que vea el fútbol de salón; pero de casualidad ese día estaba entrenando la categoría pre-mini de básquet.

Mi viejo jugó siempre al fútbol, pero le gustaba el básquet como deporte y ahí me preguntó si quería arrancar. Los profesores que estaban enseguida me invitaron y acepté. Así arranqué con esta linda historia y estilo de vida que me acompaña desde los ocho años, ya que desde entonces nunca más me volví a separar de la pelota.

Cuando era infantil pasé a Regatas de Rosario. Mi vieja nos llevaba al club, nos dejaba ahí y estábamos todo el día con la pelota de básquet. Durante las etapas de infantil y cadete, donde el deporte es más competitivo, me empezó a acompañar mi viejo y no se perdía ningún partido. Siempre estuvo el apoyo de mis padres, lo cual realmente me ayudó mucho.

Tenerlos, escuchar una palabra de ellos o que te den un concejo te hacen bien, por ahí sos chico y no sabés qué cosas te están pasando por dentro. Ellos fueron muy importantes, ya que antes no existía hablar de psicólogos o coaching deportivos. Agradezco siempre el acompañamiento de mis viejos. Lo lindo de todo eso era que jugaba por diversión, me encantaba el deporte y disfrutaba mirando partidos; pese a que no existía la tecnología que hoy permite acceder a muchísimo básquet en diferentes plataformas. Por ahí si no podía enganchar algún partido, miraba a los jugadores de primera de mi club. Trata de imitar el dribling o los tiros de los mejores. Observaba mucho las técnicas y así fui aprendiendo. Cuando terminaba de entrenar mi categoría, me quedaba en el aro de afuera del club tratando de imitar a los más grandes.

Lo que me llevó a ser profesional, fue la posibilidad de poder dedicarle tanto tiempo a la pelota y a aprender movimientos, técnicas y todo lo referente a este deporte. Esto fue fundamental.

-¿Qué haces en tus tiempos libres más allá del básquet? ¿Cuáles son

algunos de tus intereses?

-Mis días libres cambian muchísimo, ya que puedo: quedarme tranquilo tomando mate, jugar a los videos, mirar películas, disfrutar de alguna serie, salir a caminar junto a mi perra que me acompaña por todos lados y trato de ir a alguna pileta los días de calor; ya que me gusta mucho el sol.

Ahora estoy lejos de mi hija, pero cuando estoy cerca de ella trato de aprovecharla al máximo: la llevo a jugar al vóley y la acompaño en todo lo que puedo.

Cuando estoy en etapa de competencia trato de ocupar mi tiempo libre en actividades que no me desgasten tanto físicamente. Después de tantos entrenamientos, viajes y partidos; en los tiempos libres trato de relajar el cuerpo. Estoy en una etapa donde tengo que tratar de cuidar el cuerpo al máximo, después en los recesos sí soy más activo.

Nunca estoy aburrido y me gustan varias actividades principalmente vinculadas al deporte, pero disfrutar de mi hija que ya tiene 12 años es lo más motivante. Al involucrarme tanto en mi carrera deportiva y estar lejos de ella, a los dos meses cuando la veo siempre tiene cosas nuevas para mostrar. También me gusta compartir con mis viejos que están grandes y cocinar con mis hermanos, ya que soy muy casero y familiero. Disfruto de poquito nomás.

Próximo compromiso de Parque Sur

Luego de varios días de descanso, debido a la fecha libre que tuvo el equipo de René Richard tras imponerse de visitante ante Atlético Rosario del Tala por 74 a 83; el sureño se prepara para recibir este lunes por la noche a Estudiantes de Concordia; con la intención de afianzarse en lo más alto de la Conferencia 1 del Torneo pre Federal de Básquet.

Matías Dalmazzo, Prensa y Difusión CPS