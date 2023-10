Triunfal debut de Parque Sur en la sub15

Parque sur ganó el primer partido ante el Club Social y Deportivo Unión Florida por 65 a 49 en el primer partido correspondiente a la segunda fase de la Liga Federal Formariva U 15

Femenina. La goleadora del partido fue Guadalupe Chiapella con 27 puntos. Mañana sábado a las 15.30 horas juegan el segundo partido. La ansiedad le jugo en contra a parque sur en el primer cuarto. Eso se transforma en errores no forzados para el local, que no encontró una ofensiva clara en los primeros 10 minutos de juego. Guadalupe Chiapella lideraba la ofensiva sureña, pero no alcanzaba con arrestos individuales, por eso los bonaerenses se quedaron con el parcial por 17 a 12.

Parcial de 6 a 0 para Unión Florida en el inicio del segundo periodo. Tiempo muerto sureño y a cambiar. Dio resultado. 3 triples seguidos del local (Van Rijswijh, Godoy y Arufe ) para que explote el estadio. Parque Sur se fue -1 abajo al descanso largo, 26 a 27.

Parque Sur sacó sus pergaminos al reinicio del encuentro. Con su media cancha de lujo (Godoy Chiapella y Arufe , más Naveira y Pereyra debajo de los tableros) metió un parcial de 19 a 10. 45 a 37 faltando 2 minutos. Parejo hasta el final para terminar arriba el sureño 47 a 42. En el último parcial, el equipo dirigido por Ayrton Ibáñez empezó a estirar la diferencia. Juego rápido, buenas decisiones ofensivas lo llevaron a ganar el primer partido. Alegría total en el Puerto Viejo para un viernes triunfal para las nenas U 15. La campeonato provincial ganó por 65 a 49.

Parque Sur(65): Chiappela (27), Arufe (11), Naveira (2); Godoy (12); Pereyra (8); Gallo(0), Van Rijswijh(5), Camejo (0), Quiroga (0), Pons (0). DT: Ayrton Ibáñez.

Unión Florida (49): Torroella (0), Irsak(2), Malaspina (4), Morda (7),Muñiz (10), Marcovich(10), Berazategui (6), Saettone(0), Tobio(0)(), Bursztein(2), Klempert(6), Madinier(2). DT: Morreale, Víctor

Espectadores: 250 personas

Cancha: Club Parque Sur

Parciales : 12-17, 14-10, 21-15, 18-7

Texto: Mauro Coniberti

Foto: Pupe Quintana