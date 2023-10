Todo listo para someter a juicio a un acusado de tentativa de homicidio

Ya está todo en condiciones para que se disponga fecha y la integración de un Jurado Popular, para someter a juicio a un hombre oriundo de Villaguay, acusado de intentar matar a su ex esposa, en un violento hecho ocurrido el 28 de julio pasado en una vivienda ubicada en ruta 18.

Se trata de Norberto Sebastián Romero de 53 años, quien estuvo casado por 30 años con LGY y tras su separación, este intentó retomar la relación.

La negativa de su ex esposa, tornó violento al individuo que esa noche llegó a la casa con un arma de fuego (revolver 32), con el cual habría intentado dispararle, pero según la Fiscalía, a cargo del doctor Mauro Román Quirolo, el tiro no salió, lo que quedaba demostrado por el proyectil percutado.

Este viernes, se realizó en Sala una audiencia presidida por quien será el juez Técnico del debate, el vocal de Cámara, Nicolás Gazali, donde se produjo la admisión de las pruebas que faltaban incorporar y serán presentadas en juicio, encontrándose presente el defensor de Romero, doctor Ernesto Figún, en tanto que el imputado y el fiscal, participaron por video conferencia.

Tras la diligencia, se dio por concluido el acto y ahora restaría que se determine la fecha de juicio y se sortee a los 12 integrantes y 4 suplentes del Jurado Popular.

De acuardo a lo señalaron por el defensor a 03442, su cliente no disparó, ni ientó hacerlo contra su ex esposa, solo habría intentado atemorizarla y respecto al proyectil percutado hallado en el arma, sosptiene que no fue en esa oportunidad y que es imposible que la parte acusadora pueda demostrarlo.