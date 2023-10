Tenencia y Uso de Documentación Apócrifa – Infracción Art. 292° y 296° de C.P.A. Secuestro Automotor

Durante este fin de semana pasado, personal del Puesto Caminero Túnel, detuvo la marcha de vehículo JMC, camión grúa; que transportaba un rodado sobre la plancha desde la ciudad de Paraná y hacia Santa Fe; siendo el automóvil transportado marca Fiat, Cronos.

Seguidamente procediendo con el control de rutina se solicita la cédula de identificación vehicular del Fiat, controlando las numeraciones de chasis y motor siendo las mismas originales de fábrica y coincidentes con los datos obrantes en el documento referido, continuando con el control el vehículo posee “Prohibición de Circular (retener Cédula) de fecha 25/08/2022”; momento éste en que para el funcionario que realizaba el control le llamo la atención la Cédula Vehicular, la cual finalmente carece de elementos de originalidad al no presentar micro letra, falta de sellos de agua, no reacciona a la luz ultravioleta y además la tipografía de la misma no guarda similitud con las originales.

A raíz de esto, se dio aviso vía telefónica a la Fiscalía Federal, quién dispuso se proceda al formal y efectivo secuestro del rodado de mención y el documentado posiblemente apócrifo.

Brazo Largo

Por su parte, personal de Puesto Caminero Brazo Largo que realizaba operativos frente a esa dependencia, detuvo la marcha de un vehículo Peugeot modelo 208 que ingresaba a provincia desde el sur, en el cual se trasladaban dos personas mayores, domiciliadas en provincia de Buenos Aires.

En el respectivo control se constató que circulaban con cédula automotor apócrifa, la numeración de motor y chasis impresa se encontraban adulteradas y que, transportaban $3.600.000 en moneda nacional no pudiendo avalar su tenencia.

Comunicada tal circunstancia a la Autoridad Judicial Competente, dispuso el secuestro del vehículo, documentación apócrifa y del dinero por infracción al CPA. Además, se realice correcta identificación de los ocupantes del rodado.