Son 54 las familias afectadas por la creciente (VER VIDEO AEREO)

Continúa el monitoreo y el proceso de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Uruguay.

Según el relevamiento diario de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación como parte de la Junta Municipal de Defensa Civil, hasta media mañana de este martes, son 20 las familias de Villa Itapé cuyas viviendas fueron alcanzadas por el agua, de las cuales 7 continúan en el barrio tras haberse trasladado a zonas donde el río no llegó.

En cuanto al Ex Basural, son 16 las familias afectadas, y otras 6 viven en Talita y permanecen incomunicadas al no poder transitar por el puente, por lo cual también se las considera afectadas, aunque sus casas no estén inundadas. Se suman 5 familias que viven detrás del Monumento a la República, en La Salamanca.

Cinco familias de Villa Itapé y una del Ex Basural están alojadas en el Batallón de Ingenieros Blindado 2, mientras que otras evacuadas se ubicaron en casas de familiares y amigos, y otras se trasladaron a zonas no afectadas de sus barrios.