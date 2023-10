Se viene el Regional Federal Amateur

Desde el Consejo Federal de Fútbol se informaron las zonas y el fixture de Torneo Regional Federal Amateur, edición 2023/2024, donde Atlético Uruguay y Parque Sur estarán representando al fútbol de nuestra ciudad.

El certamen comenzará el fin de semana del 29 de octubre y tendrá 376 participantes.

Atlético Uruguay integra la Zona 4 de la Región Litoral Sur junto a San José (Liga de Colón) y Defensores de Barrio Nebel (Concordia). El Decano de Roberto Demus debutará en la segunda fecha como local ante San José. En la tercera fecha visitará a Nebel en Concordia para cerrar la primera rueda.

Parque Sur, por su parte, estará en la zona 5 junto a Defensores de Martín Fierro (Maciá) y Juventud Unida (Gualeguaychú). El Sureño, campeón del Torneo Clausura uruguayense, tendrá su estreno como local en la primera fecha ante los de Maciá, mientras que la segunda visitará a Juventud Unida.

Fixture Zona 4.

1ª fecha (29/10)

San José vs. Barrio Nébel

Libre: Atlético Uruguay

2ª fecha (5/11)

Atlético Uruguay vs. San José

Libre: Barrio Nébel.

3ª Fecha (12/11)

Barrio Nébel vs. Atlético Uruguay

Libre: San José

4ª fecha (19/11 ó 26/11)

Barrio Nébel vs. San José

Libre: Atlético Uruguay

5ª Fecha (26/11 ó 3/12)

San José vs. Atlético Uruguay

Libre: Barrio Nebel

6ª fecha (3/12 ó 10/12)

Atlético Uruguay vs. Barrio Nébel

Libre: San José.

Fixture Zona 5.

1ª fecha (29/10)

Parque Sur vs. Martín Fierro

Libre: Juventud Unida

2ª fecha (5/11)

Juventud Unida vs. Parque Sur

Libre: Martín Fierro

3ª Fecha (12/11)

Martín Fierro vs. Juventud Unida

Libre: Parque Sur

4ª fecha (19/11 ó 26/11)

Martín Fierro vs. Parque Sur

Libre: Juventud Unida

5ª Fecha (26/11 ó 3/12)

Parque Sur vs. Juventud Unida

Libre: Martín Fierro

6ª fecha (3/12 ó 10/12)

Juventud Unida vs. Martín Fierro.

Libre: Parque Sur.