Se reunió la Comisión de Carnaval, se continúa la proyección para la edición 2024

SERVICIOS: Los servicios gastronómicos que se brinda durante el evento en el corsódromo se encuentra trabajando para mejorar varios aspectos, los concesionarios de cada uno están abocados en la coordinación con el departamento de Calidad de esta comisión.-

Los demás servicios en breve se darán a conocer cuáles serían con los que se contara en la próxima edición 2024.-

COMPARSAS Y AGRUPACIONES: En la próxima edición participaran cada una de las noches 4 comparsas: Aimara, Unidos do Bahía, Mascarada y Urugua-i, estas son las habilitadas para competir bajo reglamento interno aprobado en el día de ayer y tendrán como premio la copa tradicional que acredita el campeonato además de dinero en efectivo que la misma saldrá del superávit del evento ya que el valor es un porcentual.-

Abra Comparsa invitada como ocurre todos los años, estará Comparsa Humorística Tupimanja Samba Show, además se está trabajando para hacer alguna otra invitación para completar grilla de programación.-

GRILLA 2024: 3 de Febrero: Invitado, Tupimanja Samba Show, Mascarada y aimara. 10 de Febrero: Invitado, Mascarada, U. do Bahía y Urugua-i. 12 de Febrero: Invitado, Aimara, Urugua-i, U. do Bahia y Tupimanja Samba Show, 17 de Febrero: Invitado, Urugua-i, U. do Bahía, Aimara y Mascarada.24 de Febrero: Invitado, U. do Bahia, Aimara, Mascarada, Urugua-i y Tupimanja Samba Show.-

Además se estableció la elección de Embajadores del Carnaval para el día 9 de Febrero.-

EVENTO CULTURAL, TURISTICO Y POPULAR: Nuestro Carnaval es un evento de patrimonio cultural y más aún si hablamos que es el Más Histórico del País, ya que su historia le lo ubica en ese lugar.

Es el uno de los eventos de mayor importancia y convocatoria de nuestra ciudad y formamos parte de la grilla de eventos turísticos de la ciudad, el acompañamiento del estado municipal es muy importante para el desarrollo y crecimiento del mismo.

Agradecemos cada año el acompañamiento del estado municipal que para nosotros es de suma importancia para seguir creciendo como lo venimos demostrando desde ya unos años, con dedicación y gestión y en equipo podemos lograrlo y seguir por el camino de ubicar a nuestro carnaval como una de las fiestas populares principales de la provincia y el país.

Añorando que para la próxima edición sigamos recibiendo el acompañamiento del estado de nuestra ciudad.-