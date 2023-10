Rescate Animal CdelU necesita de todos para seguir ayudando

Ellas no están para salir en las fotos. Trabajan en silencio, a plumón, desinteresadamente y con la ayuda que les llega. Las dos podrían muy bien ser ejemplo de muchos que posan para una toma fotográfica mostrándose como grandes hacedores, pero estaría bueno que pongan sus ojos en esta pequeña institución, que solo busca ayudar a quienes no tienen voz, los animales.

Nos referimos a @rescateanimalcdelu, que conforman solamente Victoria Belén Pintos y Julieta Steklain, dos verdaderas luchadoras que con mucho esfuerzo lograron salvar animales callejeros, encontrarles hoja, curarlos y albergarlos.

Lamentablemente su actividad se ve en peligro, ya que no tienen apoyo oficial y solo se sostienen con alguna que otra ayuda y el “aguante” de una veterinaria, la cual con total lógica, debe cubrir sus costos.

En su Instagram, Viky y Julieta lo anunciaron este jueves, señalando que “Lamentablemente no vamos a poder tomar más casos hasta que la cuenta quede en 0. Sabemos que nuestra veterinaria nos banca pero de alguna forma debemos pagarla y siempre estamos igual” 😔

“Queremos decir que está cuenta solo somos dos personas @juliettasteklain y @vicopintos, no somos asociación, no nos dan castración ni sacamos beneficio alguno de esto, no recibimos ayuda del Municipio. Somos dos personas como cualquiera de ustedes, que todos los días nos levantamos y queremos cambiar aunque sea la vida de un animal, pero lamentablemente solas ya no podemos”.😔

Para continuar deben juntar: $360.000 de veterinaria, $90.000 de guardería y $50.000 para comprar alimento para 5 perros. Es un total de $500.000 😔

“Les pedimos por favor nos ayuden con lo que puedan. Si 500 personas ayudan con $1000 todo sería más fácil. Queremos volver a rescatar y salir a las calles a salvar vidas 😔 ¿Nos ayudan? 🐾Podes ayudarnos al Alias: Rescateanimal.cdu”