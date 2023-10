Refleción de un lector

Martín Fierro sentencia: ”El diablo sabe por Diablo, pero más sabe por viejo”. Por otra parte es bueno recordar que en la organización política tribal, la más antigua de las organizaciones que agruparon hombres e incluso sociedades, existía un “Consejo de Ancianos”, que eran los consultados para las grandes decisiones que se tomaban en la Tribu. Otro ejemplo es el Senado Romano, integrado por las personas con más experiencia política y que era quien controlaba al Emperador en sus decisiones políticas. En consecuencia, la gran moraleja es NO DESOIR LA PALABRA DE LOS QUE TIENEN MÁS VIDA VIVIDA, que puede no ser la PALABRA SABIA, pero sí LA VOZ DE LA EXPERIENCIA DE HABER TRANSITADO LA VIDA.

Dicho esto, voy al grano:

En la década de los años ´70 hubo grupos de “jóvenes soñadores” que quisieron cambiar a la Argentina. Tenían extracciones políticas diferentes pero fundamentalmente quisieron TODOS romper el statu quo imperante en nuestro país. ¿Qué pasó?. Corrió mucha sangre, desapariciones, muertes, guerra interna, torturas, vejaciones, vandalismo y un etcétera muy largo. ¿Resultado? El statu quo no se rompió. ¿Por qué?. Simplemente porque no se puede romper, esa es la simple respuesta. Nuestra sociedad NO LO PERMITE, guste o no guste. El argentino es un individuo integrante de una sociedad con parámetros muy claros. El primero y fundamental es que NADA CAMBIE. “Yo vivo tranquilo, no me molesten”. Segundo: “No quiero guerras”, eso pasó para Organizar la Nación en el siglo XIX y es historia. Tercero: aunque esté en el fondo de la clase baja o en la cumbre de la clase alta, tiene mentalidad de Clase Media: “No quiere que “las cosas” cambien”. Aunque parezca mentira, es así, aún en los de clase muy baja y la prueba está que los partidos que verdaderamente los representan, que son la más rancia izquierda, no llegan al 5% de votos en las elecciones. Y a la Clase Alta no le convienen los cambios y a la Clase Media tampoco, porque un cambio puede representar la caída a la Clase Baja.

Esto nos lleva a que cualquier supuesto “Iluminado” como Milei, que puede saber mucho de Economía pero no sabe un comino de política, desembuche barbaridades políticas que ilusionen a jóvenes que –por la lógica de la vida- no han vivido y sufrido el proceso político argentino de los últimos 80 años. Se agrega a todo esto la alianza de este personaje con la más pura y rancia CASTA SINDICAL, que es una CASTA ENFERMA, que sabemos muy bien a quienes responden y todo esto termina en una MEZCLA ALTAMENTE EXPLOSIVA para los años venideros de la Argentina. SEPA EL PUEBLO VOTAR. Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Ángel Mazzarello. DNI 5.812.093