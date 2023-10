Parque Sur ganó y avanza en Liga Federal Femenina Formativa sub15

Parque sur derrotó este sábado al Club Social y Deportivo Unión Florida por 67 a 64. Guadalupe Chiapella fue nuevamente la líder ofensiva sureña con 20 puntos mientras que la goleadora del juego fue Josefina Marcovich con 21 unidades. Gran concurrencia de público en el Gigante del Puerto Viejo.

El partido empezó igual que el del viernes, con Unión Florida atando a Parque Sur, que no podía destrabar la ofensiva. Arrestos individuales de Guadalupe Chiapella (8 puntos) + 4 de Milagros Pons en ese periodo para terminar – 6, 12 18.

El equipo de Ayrton Ibañez ajustó su defensa en el segundo parcial, aunque Unión, con una

incansable Brisa Klempert, desarrollaba sus ofensivas. Pero se juntaron Godoy(5), Arufe(4) y Pereyra (6) y se acomodó el sureño. A eso se sumo la entrega de Van Rijswijh y Magali Gallo (3) para lograr ganar el parcial por 18 a 14. 30 a 32 y al descanso largo.

Mucha tensión por ambos lados al reinicio del encuentro, pero el sureño tuvo más fino para correr la ofensiva. Chiapella siguió manejando los hilos en el ataque, pero Alma Muñiz y Josefina Marcovich (2 triples consecutivos) mantenían a los bonaerenses con vida, pero el 12-16 del tercer parcial hizo que Parque se vaya arriba 52 a 48 para empezar los últimos 10 minutos.

Un final para el infarto. Muñiz (17 puntos en el partido) mantenía a Unión cerca a fuerza de triples (2/2 en este periodo) para no dejar escapar al local. Encima Brisa Klempert se fue al banco por 5 faltas en el visitante. Palo y palo hasta el final. 67 a 64 a falta de 32.7 segundos y la pelota para la visita. Unión erra un triple pero recupera la pelota. Intenta y vuelve a fallar. Corrida de Parque y Pereyra no puede convertir los 2 libres que podían sentenciar el partido. La última bola fue para la visita, que no pudo convertir. Explotó el Puerto Viejo, que en el año del cincuentenario sigue haciendo historia en el básquet femenino.

Parque Sur (67): Quiroga (0), Van Rijswijh (0), Chiapella (20), Pons(4), Pereyra (10), Gallo(3), Dangelo (0), Arufe (12), Godoy (14), Naveira (4), Camejo (0). DT: Ayrton Ibáñez.

Unión Florida(64): Torroella (3), Irsak (0), Malaspina (6), Morda (5), Muñiz (17), Marcovich (21), Berazategui (3), Saettone (1), Barrios (3), Bursztein (0), Klempert (3), Madinier (2). DT: Víctor Morrales

Estadio: Club Parque Sur

Espectadores: 350

Parciales:12-18;18-14; 22-16; 15-16

Texto: Mauro Coniberti

Foto: Pupe Quintana