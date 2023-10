Parque Sur es más puntero que nunca

Parque Sur se afianza como único líder de la Conferencia 1 de la Liga Pre Federal de Básquet, luego de vencer por 93 a 78 a Centro Bancario de Gualeguay.

El partido que se jugó este viernes por la noche en el “Gigante del Sur”, donde Elnes Bolling Junior convirtió 22 puntos y consiguió 9 rebotes, Guido Dellavedoba: 21 puntos y 3 rebotes, Tomás Ferraro: 14 puntos y 6 rebotes, Matías Novello: 9 puntos y 4 rebotes, Alejandro Lutter: 6 puntos, y Thomás Arrebillaga: 3 puntos y 5 rebotes.

Tras esta victoria, el conjunto del Puerto Viejo quedó solo en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos y 8 partidos disputados. Ahora restan dos encuentros por jugar y terminar la primera rueda de esta Fase 1.

Una vez finalizado el partido y con la intención de entender por dónde pasó esta victoria de Parque Sur, la Secretaría de Prensa y Difusión del Club dialogó con el entrenador René Richard primero y luego con Luciano Tantos, el experimentado base de Centro Bancario que no pudo saltar a la cancha por una lesión.

El análisis de René Richard

-Costó, pero se pudo ganar de local ante el rival directo por la primera posición de la Conferencia 1

-Sabíamos que iba a ser un partido duro y tratamos de prepararlo lo mejor posible. El primer cuarto lo jugamos muy bien, pasándonos la pelota y defendiéndonos como equipo. Durante el segundo cuarto, por ahí nos perdimos un poco defensivamente y nos hicieron goles de transiciones lentas.

Tuvimos que hacer algunos cambios. Por momentos anduvimos bien y también estuvimos distraídos, pero era un partido que sabíamos que iba a ser duro para los dos equipos.

Estoy contento porque terminaron entrando jugadores que no están acostumbrados a cerrar los partidos, pero hoy tuvieron que entrar y hacerse cargo. Lo hicieron de menor a mayor.

Agustín es un chico muy joven, tuvo muchos minutos, terminó jugando en cancha y me alegra porque está trabajando muy bien. Esta clase de partidos se juegan de esta forma y pueden ser para un lado o el otro.

-Parque Sur volvió a mostrar un juego más de equipo, luego de un partido ante estudiantes de Concordia donde prevalecieron las individualidades al conjunto de jugadores

-No estoy de acurdo con eso. En Concordia, hubo una parte del partido donde prevalecieron las individualidades; porque tenemos jugadores que sacan ventaja en ese sentido. Igualmente, creo que contra Estudiantes fue el mejor partido donde atacamos la zona como equipo.

Hoy, por momentos jugamos muy bien, pero estos partidos con rivales tan parejos son así de cerrados. Los jugadores por ahí están medios nerviosos, por momentos se dio el partido para jugar en equipo y por momentos no tanto.

Lo que quiero volver a rescatar es que jugaron la mayoría de los jugadores del plantel, algunos de los cuales no están acostumbrados a cerrar partidos.

-¿Cómo sigue la semana para Parque Sur?

-Ahora van a tener libre y después vamos a preparar la doble fecha correspondiente a los dos últimos partidos de la primera rueda. Jugamos el viernes de visitante contra Racing de Gualeguaychú y cerramos el domingo acá contra Sportivo San Salvador.

Son dos partidos importantes. Si seguimos trabajando de esta forma, con más jugadores tomando minutos en cancha, nos va a permitir tener un equipo más largo y es beneficioso para todos.

Así le podemos dar descanso a los referentes y aportar más minutos a los que no ingresan tanto, para que también se hagan parte del equipo.

Palabras de Luciano Tantos, base de Centro Bancario

-¿Por qué no jugaste hoy?

-No pude entrar, porque el viernes pasado en cancha de Centra Entrerriano sufrí una distención en el isquiotibial. Ya estuve afuera de la cancha el domingo pasado, hoy tampoco pude hacerlo y seguramente me quedan unos diez días más de recuperación.

-¿Cómo viste el partido de hoy entre Parque Sur y Bancario?

-Sabíamos que iba a ser así, muy duro. Jugamos contra un gran rival, con jugadores de buen nivel. Apostamos a tratar de cortarle la dinámica de juego de sus dos máximos exponentes, como Matías Novello y Elnes Bolling Junior, para que otros se hagan cargo del juego.

Hemos fallado en pequeños detalles, que hicieron que el partido quede para Parque Sur. Sabemos que para intentar ganarle a este tipo de equipos, tenemos que tratar de dejarlos en 70 puntos o menos; pero hoy nos hicieron 42 en el primer tiempo y 41 en el segundo. Así es muy difícil ganar.

-¿Cómo es el presente de Bancario y cómo estás vos en lo deportivo?

-Nos queda un solo partido, el viernes contra Estudiantes de Concordia y después tenemos fecha libre. Nos vemos bien, estamos con record positivo, esperamos ganar el último partido y terminar lo más arriba posible la primera ronda de esta primera fase.

Falta mucho todavía, pero a los dos equipos los veo muy bien. Parque Sur se armó para subir y ser protagonista, como lo está siendo. Nosotros, a priori, también.

Después el torneo te lleva a ganar un partido e ir para arriba en la tabla de posiciones, después podes perder uno y quedas en mitad de tabla. Todos los equipos se armaron bastante bien, pero nosotros estamos cómodos.

Con respecto a lo individual, estoy muy bien en el club con todo el apoyo que me brindan: me siento en casa. En lo deportivo, estoy confiado y tengo el apoyo de mis compañeros.

Tengo un recorrido bastante largo y ahora trato de aportar la experiencia para los chicos que vienen de atrás, para que se vayan formando en la cancha y sean piezas importantes: hoy en día los equipos dependen de ocho o diez jugadores y no tanto de tres o cuatro, como era antes.

Los jóvenes hoy son piezas fundamentales en cualquier equipo.

Prensa y Difusión C.P.S.