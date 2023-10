Parque sin Bolling Jr. por 20

Parque Sur volvió a la senda del triunfo este viernes por la noche, al derrotar de

local a BH de Gualeguay por 90 a 85. Ahora, los dirigidos por René Richard

se preparan para visitar a Social y Deportivo San José, con la ausencia por

lesión de Elnes Bolling Jr.

El conjunto del Puerto Viejo basó su victoria ante BH, en la química de equipo

que están demostrando fecha tras fecha. los jugadores más destacados fueron:

Elnes Bolling Jr. 21 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias; Matías Novello, 20

puntos y 12 rebotes; Tomás Ferraro 19 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias; y

Guido Dellavedova 17 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias.

Con la intención de entender la victoria del “sureño” ante BH, la Secretaría de

Prensa y Difusión de Parque Sur analizó el encuentro con Tomás Ferraro; que

viene de tener una buena actuación de visitante ante Ferro de Concordia y

sumó más tiempo en cancha el viernes pasado: jugó 26:53 minutos.

-¿Por qué le ganó Parque Sur a BH de Gualeguay?

-Pienso que la victoria del viernes pasó por el trabajo colectivo que venimos

haciendo. Pudimos encontrar al compañero que estaba mejor posicionado para

tirar y en los momentos claves logramos definir bien.

-Luego de sumar partidos con más minutos en cancha, ¿estás contento

con el juego que están haciendo?

-Me siento cómodo en lo personal, sumando muchos minutos en cancha y

agarrando más confianza con el equipo. Estoy satisfecho con el juego y

seguimos trabajando día a día para poder desarrollarlo mejor.

La lesión de Elnes Bolling Jr.

Elnes Bolling estará fuera de las canchas durante un tiempo, debido a una

lesión sufrida en su mano izquierda durante el partido del viernes en el estadio

ubicado en el barrio Puerto Viejo.

Pese a no poder realizar trabajos físicos ni movimiento con pelota, Elnes

estuvo presente este lunes de tarde en la práctica del plantel. Mientras el resto

de sus compañeros trabajaban bajo las órdenes del preparador físico, Martín

Pinilla, Bolling Jr. dialogaba distendido en la zona del gimnasio junto a René

Richard y Ayrton Ibáñez, ayudante técnico.

Luego de minutos de charlas sobre diferentes temas referentes al básquet,

Elnes aceptó el contacto con la Secretaría de Prensa y Difusión del club y

explicó su estado de salud, cuánto tiempo estará fuera de cancha y cómo está

de ánimo

.-¿Qué te pasó en la mano y cuánto tiempo vas a necesitar para

recuperarte?

-En el segundo cuarto del partido contra BH robé una pelota en la mitad de la

cancha, me doblé el dedo por el impacto de la pelota y de inmediato me lo

acomodé en su lugar.

Con la vorágine del partido, seguí jugando con dolor y con la mano que se me

empezaba a inflamar. Durante el fin de semana me hice una placa y así

confirmamos que tengo una pequeña fisura.

Estaré 20 días fuera de las canchas, pero súper positivo de cabeza. Son cosas

que suelen pasar con los jugadores de básquet.

-¿Cómo cayó en el grupo esta victoria ante BH, luego de la derrota en

Concordia y pensando en el compromiso en San José?

-Bien. Sabemos que de local nos tenemos que hacer fuertes y el viernes le

ganamos a un rival muy duro, que ya nos había hecho mucha fuerza de local

en la primera ronda.

Sabíamos que vinieron desde Gualeguay con ganas de llevarse el triunfo, pero

jugamos los 40 minutos de la misma manera: de menor a mayor. Esta victoria

nos dejó tranquilos para trabajar durante la semana.

Matías Dalmazzo. Prensa y Difusión C.P.S.