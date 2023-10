Necesitan ayuda: Sufrieron el incendio de su casa y quedaron sin nada

Madre e hija de Concepción del Uruguay, están necesitando de la solidaridad de sus vecinos. Víctimas de un incendio ocurrido a fines de agosto en Piedras y Ereño, causó daños totales y sus moradores piden colaboración.

Para esto realizaron una rifa, la cual pueden solicitar al número 03442 62-2464, como así también para ayudarlos con comida no perecedera, ropos o muebles.

“Estoy desesperada ya que no estoy recibiendo ayuda. Alimentos no perecederos, algún ropero que no usen o les sobra, cosas de cocina, ropa de mujer 38/39. Calzado 38. algunas aberturas y chapas ya que la Municipalidad no me dieron”, dijo Rocio Gatti.

Esa de esperar que la ayuda llegue y esta gente pueda rehacer su vida tras el triste momento que les tocó vivir.