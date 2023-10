“Nada sobre nosotros, sin nosotros”

El próximo domingo los argentinos y argentinas nos enfrentamos nuevamente a la decisión de escoger a nuestros gobernantes, decisión que coincide con la celebración de 40 años de nuestro sistema democrático. Atentos a la relevancia que tiene el ejercicio pleno de nuestros derechos civiles y políticos, desde Proyecto ImaginArte, a lo largo de este año decidimos llevar adelante una serie de iniciativas para sociabilizar, y reivindicar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Tanto el encuentro: Accesibilidad “La llave para la Comunicación”, como nuestras acciones en el marco de la campaña “Acción Nacional por el Voto Accesible” y el “Conversatorio: Derechos Y Ciudadanía”, fueron instancias abiertas a la participación de toda la comunidad Uruguayense que buscaron impulsar construir todos juntos, una sociedad más amigable. Comprendiendo que, en esa construcción de una sociedad más justa e igualitaria cada actor tiene una responsabilidad social e histórica que desarrollar, siendo el Estado en todos sus niveles quien dota de sentido los esfuerzos de los demás actores.

Las políticas públicas que tiene como sujeto de derechos a las personas con discapacidad, no solo hablan de cómo el Estado garantiza acciones concretas para que se respeten los Derechos Humanos con rasgo constitucional en nuestro país, sino que da cuenta del tipo de sociedad que pretendemos construir y cuál es el lugar que le asignamos en ese proceso a las personas con discapacidad.

Desde nuestro espacio abrimos la discusión pública sosteniendo que la sociedad de manera inconsciente construye barreras y diques conceptuales. La discapacidad es una construcción social. Y desde esa afirmación, es que buscamos crear acciones que identifiquen y eliminen las barreras sociales, culturales y comunicacionales que generan exclusión, involucrando y comprometiendo a toda la comunidad desde una mirada transversal. Desde hace una década impulsamos, coordinamos, asesoramos y difundimos acciones y prácticas concretas que propicien la inclusión de las personas con discapacidad.

Desde este humilde espacio, queremos compartir nuestro punto de vista sobre qué elegimos este domingo 22 de octubre. Para nosotros lo que se pone en juego es nuestra dignidad y que tipo de sociedad queremos forjar. Desde aquí no podemos apoyar a proyectos políticos que sostiene que las pensiones de las personas con discapacidad son un fraude y causan el déficit fiscal, no podemos avalar proyectos políticos que cuando tuvieron responsabilidades de gestión, recortaron todas las prestaciones. No podemos apoyar a políticos que vienen con promesas de ajuste, disfrazados con las banderas de la libertad.

Debemos honrar a quienes, con su lucha tuvieron como objetivo instalar de manera definitiva en la agenda de todos los estados del mundo, una temática que había sido invisible durante mucho tiempo, y sobre la cual nos tenemos que hacer cargo como estado y sociedad. Dando lugar a uno de los principios básicos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “nada sobre nosotros sin nosotros”.

Tenemos la certeza de que la discusión política es simple: Inclusión o exclusión. Si vamos a contar con un Estado presente, eficiente, que garantice las herramientas necesarias para superar las barreras sociales y poder ejercer nuestros derechos plenamente. O por el contrario optamos por un Estado que nos margine, nos excluya nuevamente y que por sobre todas las cosas no otorgue el peor castigo posible, la indiferencia.

Desde Proyecto ImaginArte, hacemos un llamamiento al colectivo de personas con discapacidad a ser protagonistas y participar activamente en estas elecciones. Ejerzamos nuestro derecho al voto, y seamos puente para que, en lo local, en lo provincial y en el País se contemple la realidad de la diversidad humana desde una mirada inclusiva al mundo laboral y de transversalidad.