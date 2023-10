La Comisión de Carnaval Renovó sus autoridades

La Asociación Civil Comisión de Carnaval a desarrollado la renovación de autoridades de la Comisión directiva por finalización del ejercicio de la misma.

Los miembros por voto unánime aprueban la designación de autoridades y renovación total de comisión directiva fue en la sede del Sindicato Municipal situado en las calles Mitre y Maipú.

Queda constituida de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Martin Fernández (Comparsa Mascarada)

VICEPRESIDENTE: Andrés Casaretto (Comparsa Urugua-i)

SECRETARIO: Baltazar Hartmann (Comparsa unidos do bahía)

PRO SECRETARIO: Camila Geist (Compasa Aimara)

TESORERO: Martin Godoy (Comparsa Aimara)

PRO TESORERO: Velazquez Luis (comparsa mascarada)

SECRETARIO DE PRENSA: Sol Jeandet (Comparsa Urugua-i)

VOCAL TITULAR: Julián Rodríguez (Comparsa U. do Bahía)

VOCAL TITULAR: Sonia Castañeda (Comparsa Urugua-i)

VOCAL TITULAR: Giuliana Yazmin Chareun (Comparsa Aimara)

VOCAL 1 SUPLENTE: Eduardo Isaurralde (Comparsa Mascarada)

VOCAL 2 SUPLENTE: Cristian Bonato (Comparsa unidos do bahía)

REVISOR DE CUENTAS: Betiana Praticello

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: Patricia Núñez (comparsa unidos do bahía)

De esta forma continua en la Presidencia Martin Fernandez y demas miembros; De esta forma queda conformada la renovación de autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación Comisión de Carnaval de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Esta Comisión tendrá a su cargo la organización de la próxima edición del carnaval de Concepción.

En los próximos días se informara los objetivos planteados y planificados para la próxima edición 2024.